Whamageddon: inizi la sfida di Natale/ Cos’è, come partecipare e cosa si vince

Oggi è il primo giorno di dicembre, le città si tingono di rosso e bianco, si comincia a pensare ai primi regali, mentre si fischiettano le conosciutissime canzoni di Natale. Per molti, però, il primo dicembre è anche l’inizio della sfida che dal 2010 prende il nome di Whamageddon e che coinvolge, indirettamente, tutte le persone del mondo, purché ovviamente decidano di partecipare. In molti, sicuramente, non ne avranno mai sentito parlare e saranno anche confusi dalla parola, che sembra essere scritta in una qualche strana lingua sconosciuta, ma cerchiamo di capire per bene di cosa si tratti.

Cos’è il Whamageddon?

Concretamente partecipare al Whamageddon non comporta alcun investimento da parte del giocatore, né in termini economici, né in termini emotivi o mentali, mentre in palio c’è solo la soddisfazione di esserci riusciti, oltre alla possibilità di sfoggiare una bella cornice per la propria immagine profilo sui social. Facendo un passo indietro, il nome della sfide è l’unione tra Wham! e Armageddon, e consiste semplicemente nell’evitare di ascoltare la famosissima canzone Last Christmas degli Wham! per tutto il periodo precedente al Natale.

Il Whamageddon, dunque, potrebbe sembrare piuttosto semplice, ma soffermandosi un attimo a pensarci, sarà anche evidente quanto massicciamente sia diffusa quella canzone nel periodo natalizio. Non c’è radio pubblica o locale che non la passi almeno una volta al giorno, nei bar e nei negozi si è sempre esposti all’ascolto involontario e i frequentatori dei tradizionali mercatini di Natale la sentono riprodotta pressoché da ogni bancarella. Il divertimento del Whamageddon sta proprio qui, la canzone è diffusissima ed evitare di ascoltarla, anche e soprattutto involontariamente, non è affatto semplice.

Le regole del Whamageddon

Insomma, ogni anno sono sempre di più le persone che decidono di prendere parte al Whamageddon, anche perché è completamente gratuito e basterà ricordarsene ogni tanto per rimanere in gara. Tutto si chiude il 24 dicembre, giorno in cui è in assoluto più difficile evitare di ascoltare la famosissima canzone. Per partecipare basterà rispettare 4 semplici regole, mentre chiunque perda dovrà sottoporsi ad una piccolissima ammenda.

La prima regola del Whamageddon è facilissima: evitare si ascoltare la canzone Last Christmass degli Wham. La seconda regola definisce la durata della gara, dalla mezzanotte del 1 dicembre fino alle 23:59 della vigilia di Natale. Vale, ai fini della gara, solamente la canzone originale, quindi chiunque volesse giocare ma non privarsi del testo della canzone, potrà ascoltare uno qualsiasi nei numerosissimi remix presenti in rete. Infine, si perde solo ed esclusivamente nel caso in cui si riconosca personalmente la canzone.

La vittoria al Whamageddon, come spesso in questo tipo di gare e contest nati online, non comporta nessun premio particolare, se non la gloria di potersene vantare con amici, conoscenti e parenti. Mentre chiunque “cadesse” nel corso della gara, dovrà sottoporsi alla pubblica “umiliazione” di doverlo scrivere sui social, riportando anche l’hashtag annesso.











