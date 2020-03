What Women Want – Quello che le donne vogliono/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson

“What Women Want – Quello che le donne vogliono” è il film di genere fantasico-commedia-sentimentale che andrà in onda oggi, domenica 22 marzo 2020, a partire dalle ore 21.20 sul canale televisivo Rete 4. La pellicola è stata realizzata nell’anno 2000, la regia è della statunitense Nancy Jane Meyers e gli attori che interpretano il ruolo dei protagonisti sono Mel Gibson, Marisa Tomei, Helen Hunt. Nel 1998 la bella e brava attrice e sceneggiatrice statunitense Helen Elizabeth Hunt ha vinto il premio Oscar nella categoria “migliore attrice protagonista” per il ruolo interpretato nel film “Qualcosa è cambiato” di James L. Brooks.

What Women Want – Quello che le donne vogliono

Ecco la trama di What Women Want – Quello che le donne vogliono. Un pubblicitario di Chicago, Nick Marshall, ha sempre avuto una grande passione per il sesso femminile, è un riconosciuto seduttore anche nell’ambito del lavoro, ha un divorzio alle spalle e una figlia adolescente di nome Alex. Accade che una mattina nell’azienda in cui lavora Nick arriva Darcy McGuire, donna in carriera cui è stato affidato il ruolo di il nuovo direttore della parte creativa. Darcy chiede ai suoi sottoposti uno slogan pubblicitario di effetto che sottolineasse il “potere delle donne”.

In realtà è tanto tempo che Nick mira a diventare il direttore di settore ma non ostacolerà il lavoro della bella e affascinante McGuire. Per cercare di entrare al meglio nella psicologia delle donne, Nick si depila e indossa anche calze di seta ma, per una disattenzione, cade con il phon nella vasca da bagno piena di acqua e, dopo una forte scossa, sviene. Quando riprende i sensi Nick si accorge di avere un potere mai avuto prima: può sentire i pensieri delle donne. Inizialmente la cosa lo spaventa, scopre che molte donne lo odiano e si rivolge ad una psicologa che lo invita a godere di un privilegio che ogni uomo vorrebbe avere. Sul lavoro le cose cambiano, Nick ruba le idee del nuovo direttore per farla licenziare ma, inaspettatamente, si ende conto di essersi innamrato di Darcy.

Nel frattempo dedica molto tempo alla figlia Alex, le dà dei consigli in merito al comporamento da assumere con i coetanei, riesce a guadagnarsi la sua stima e aiuta anche la ragazza a scegliere il vestito da indossare al ballo della scuola. Tutto andrà come Nick avrebbe voluto: il ruolo che fino a quel momento era di Darcy viene affidato a lui. Consapevole di aver barato, decide di raccontare a Darcy la verità e le rivela quindi di aver preso le sue idee grazie al suo potere. Nick decide di risolvere ogni situazione in sospeso con le donne, si mostra orgoglioso della figlia che non ha ceduto alle avance del suo ragazzo e aiuta na giovane impiegata a ricoprire un ruolo che la facesse sentire più gratificata.

Durante un temporale Nick viene preso in pieno da un fulmine che gli fa perdere i suoi poteri telepatici. Intanto Darcy, che si è inamorata a suo volta del collega, perdona Nick e i due si promettono di iniziare un nuova vita felice e sempre insieme.

