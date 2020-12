What Women Want/ Video, su Rete 4 il film con Mel Gibson e Helen Hunt (31 dicembre)

What Women Want va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, giovedì 31 dicembre, dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America da una casa cinematografica della Paramount Pictures con distribuzione gestita in Italia da Medusa Film mentre la regia di Nancy Meyers. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Josh Goldsmith in collaborazione con Cathy Yuspa e Diane Drake. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dean Cundey, tutte le musiche sono di Alan Silvestri mentre nel cast sono presenti Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Sarah Paulson, Ashley Johnson e Mark Feuerstein.

What Women Want, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di What Women Want. Nella città di Chicago vive un uomo di nome Nick, da un punto di vista lavorativo si occupa di campagne pubblicitarie per una nota agenzia del settore ed è considerato dei propri colleghi come un incallito donnaiolo che non perde occasione per lanciarsi in nuove avventure spesso rovinando anche la propria situazione sentimentale. Infatti, in virtù di questa sua tendenza nell’essere poco fedele ha dovuto vedere sbriciolarsi nel nulla il suo matrimonio nel corso del quale ha anche avuto una splendida figlia ormai diventata adolescente.

La sua vita sentimentale non è esattamente il massimo sotto questo punto di vista, ma per quanto riguarda l’impegno professionale è tra i migliori nel proprio settore e non a caso sta cercando di aspirare al posto di direttore generale della sede in cui collabora. Purtroppo per lui la proprietà della compagnia decide di operare un altro genere di scelta, in particolare sceglie una dirigente esterna che si occuperà di una nuova campagna promozionale che dovrà mettere al centro il potere femminile.

In virtù di questa nuova direzione che dovrà intraprendere la compagnia per assolvere al meglio alle esigenze dei nuovi clienti, Nick deve cercare di entrare quanto più possibile nella mentalità femminile per scoprirne le caratteristiche e in modo di ragionare. In pratica inizia a travestirsi da donna durante le ore passate in casa e ad indossare alcun oggetti che dovranno essere sponsorizzati come accessori, ma anche calze femminili. Durante il tentativo di indossare dei tacchi a spillo piuttosto vertiginosi scivola e finisce nella vasca da bagno insieme ad un phone che sta usando. Fortunatamente la scossa elettrica non gli comporta problematiche importanti per quanto riguarda la salute piuttosto da vita ad un’incredibile fenomeno che viene visto inizialmente dall’uomo come una sorta di ronzio nella sua mente.

Poco alla volta si renderà conto di riuscire a leggere nel pensiero tutte le donne per cui è in grado di capirne i segreti e soprattutto scoprire quello che pensano. Inizialmente questo viene visto dall’uomo come un vantaggio anche nei rapporti sentimentali, ma poco alla volta si renderà conto che sarà un enorme problema che non sarà in grado di gestire. Da questa esperienza ne uscirà come uomo migliore, soprattutto scoprirà quali siano i valori effettivamente da curare nella vita.

