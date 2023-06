WhatsApp, a breve più account sullo stesso numero/ Funzione in fase di test

WhatsApp continua a lavorare con l’obiettivo di migliorare l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo con l’implementazione di tante nuove funzioni. L’ultima feature, come sottolineato dai colleghi di Wired, è stata individuata nella versione beta della stessa app di proprietà di Mark Zuckerberg, ed è una funzione che potrebbe essere molto utile per chi ha necessità di utilizzare due o più account sullo stesso numero, magari per esigenze lavorative o private.

Se tutto andrà come previsto a breve verrà rilasciata su WhatsApp la possibilità di spostarsi da un numero all’altro semplicemente selezionando l’account prescelto, così come avviene già oggi ad esempio su Instagram, altra nota applicazione di proprietà di Meta. Come spiegato sopra, la feature potrebbe essere molto utile per chi ad esempio ha diversi numeri di telefono e vuole gestirli in maniera separata ma con un unico dispositivo, leggasi un paio di numeri aziendali e un paio privati, ma anche la necessità di attivare un numero provvisorio all’estero.

WHATSAPP MULTI-UTENZA AVVISTATA IN VERSIONE BETA PER ANDROID

Con la funzione multi-utenze non serviranno dei trucchi per poter gestire tutto da un solo device, ma si potrà semplicemente fare uno switch all’interno della stessa applicazione, molto probabilmente con un piccolo menù a tendina posizionato in un angolo dello schermo (quasi sicuramente nella schermata home), attraverso cui fare tap e scegliere l’account desiderato. Come sempre a scovare la novità sono stati i ragazzi di Wabetainfo che hanno esaminato la versione 2.23.13.5 per sistemi operativi Android, scoprendo appunto la novità.

Nel dettaglio, la multi-utenza si potrà attivare andando sulla pagina Profilo, quindi Impostazioni, e a quel punto si aprirà una finestrella in basso con la scelta rapida. Tutto tace comunque per quanto riguarda la sua data di rilascio, visto che al momento non vi sono notizie certe a riguardo: in ogni caso sembra davvero complicato che la feature venga scartata, tenendo conto che è richiesta da anni dagli utenti.











