Whatsapp, addio a smartphone obsoleti nel 2021/ Ecco su quali telefoni non girerà

WhatsApp sta per andare in archivio su alcuni modelli di smartphone più obsoleti. L’addio si verificherà di preciso nel 2021 e riguarderà ovviamente i dispositivi non di ultimissima generazione, sui cu appunto l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, di proprietà di Mark Zuckerberg, non funzionerà più. Stando a quanto riferisce l’edizione online del quotidiano IlGiornale, lo stop al supporto dell’applicazione, e quindi l’impossibilità di poter chattare con i propri contatti, dovrebbe riguardare tutti quei dispositivi mobili con versioni datate del sistema operativo, e nel dettaglio, le versione antecedenti ad Android 4.03, nonché di iOS 9. IlGiornale riporta quindi anche alcuni modelli di smartphone che finiranno nel cassetto, a cominciare dal Samsung Galaxy S2, passando per l’HTC Desire, quindi il Motorola Droid Razr, l’LG Optimus Black, e arrivando fino agli Huawei Ascend P1 e P1 S. In casa Apple, invece, stop al supporto per Whatsapp dalla quarta generazione in giù.

WHATSAPP DICE ADDIO AGLI SMARTPHONE DATATI: IL 2021 ANNO DI NOVITA’

La decisione di rendere obsoleti alcuni smartphone nei confronti della nota app di messaggistica, è dovuta al fatto che il team di lavoro che sviluppa appunto lo stesso WhatsApp, è alla ricerca di funzionalità sempre più inedite, e nel contempo, di misure di sicurezza evolute, e per supportare queste modifiche serve un software aggiornato e quasi di ultima generazione, impossibile invece applicare queste novità sui sistemi operativi elencati nel primo paragrafo, che rappresentano un fattore di rischio per la privacy, e di conseguenza per i dati: in poche parole, lo sviluppatore non è in grado di garantire la sicurezza anche sui vecchi smartphone. Quello che verrà sarà quindi un anno di grandi cambiamenti per WhatsApp, a cominciare dai nuovi Termini di Servizio che verranno introdotti a febbraio, e che dovranno essere obbligatoriamente accettati pena l’impossibilità di continuare ad utilizzare ancora l’applicazione. Intanto, se per caso aveste visto il vostro smartphone fra quelli elencati sopra, meglio iniziare a pensare ad un nuovo acquisto per Natale…



