WhatsApp, arrivano i videomessaggi istantanei/ Cosa sono e come funzionano

E’ in arrivo una nuova grande novità su WhatsApp, leggasi i videomessaggi istantanei. L’applicazione di messaggistica più popolare al mondo sta testando questa nuova funzione che sarà utilizzabile tramite una nuova icona, leggasi una videocamera verde che apparirà sulla barra in fondo alle chat. “È con grande entusiasmo che annunciamo i videomessaggi istantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat”, ha fatto sapere nelle scorse ore l’azienda. Si tratta di una novità che sta a metà strada fra le note vocali e le stories Instagram, e di fatto si tratta di video brevi, della durata massima di un minuto, che dovranno essere registrati sul momento. L’idea è quella di dare vita ad una nuova modalità comunicativa più immediata tramite appunto una registrazione video: si fa tap sul tasto dedicato, si parla davanti alla telecamera e si manda il tutto al contatto.

Facebook: l'algoritmo non guida le idee delle persone/ Studio: "Nessun rischio per elezioni USA 2024"

“Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti”, ha aggiunto Meta che poi ha spiegato: “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l’evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta, o dare una buona notizia”.

Incendi Calabria, regione li contrasta con i droni/ Occhiuto: “22 piromani stanati, tecnologia costa poco”

WHATSAPP, ARRIVANO I VIDEOMESSAGGI: I VIDEO NON POTRANNO ESSERE SALVATI NE INOLTRATI

L’icona per attivare i videomessaggi istantanei, come detto sopra, sarà posizionata nell’elenco delle chat di WhatsApp: “La stessa funzionalità è disponibile anche per immagini, video, GIF e adesivi ed è stata resa compatibile con le reazioni lo scorso anno. Ora che l’anteprima mostra correttamente i messaggi video all’interno dell’elenco chat, possiamo dire che questo è un ulteriore passo verso lo sviluppo della funzionalità”, quanto aveva spiegato il blog ufficiale di WhatsApp parlando con il sito WaBetaInfo.

Elon Musk, villa da sogno in Trentino/ Pronto un cottage a forma di tartaruga in Alto Adige

Come per le note vocali, si potrà scorrere verso l’alto l’icona di modo da registrare il video senza tenere premuto “I filmati verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza”. I video ricevuti non potranno essere salvati ne tanto meno inoltrati a differenza invece dei normali filmati inviati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA