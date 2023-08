WhatsApp, arrivano le chat vocali per i gruppi/ Ecco come funziona la novità

Arrivano altre novità in casa WhatsApp, e precisamente le chat vocali per comunicare all’interno dei vari gruppi. Come riferito dai colleghi di Hdblog.it, la novità è stata scovata presso la versione beta 2.23.16.19, e a stanarla sono stati i ragazzi di WABetaInfo, sempre pronti ad analizzare appunto le varie “demo” della nota applicazione di messaggistica istantanea. Tale novità è già a disposizione di alcuni iscritti al programma di test su Play Store e nel corso dei prossimi giorni verrà distribuita ad altri utenti Android, fino a che arriverà sulla “standard edition” della stessa applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg.

Le chat vocali per gruppi di WhatsApp, dette anche audio chat, potranno essere attivate facendo un semplice tap sul tasto dedicato, leggasi “Conncet”, che sarà visibile nella parte alta della schermata. Attenzione però, la funzione sarà utilizzabile solamente nel caso in cui anche gli altri membri del gruppo in questione l’abbiamo già disponibile: fino a prova contraria sarà inservibile. Tutti coloro che si trovano nel gruppo potranno partecipare alla chat entrandovi in qualsiasi momento, e verrà disattivata quando rimarrà “vuota” per più di un’ora. In ogni caso si potrà aprirne una nuova in una fase successiva.

WHATSAPP, CHAT VOCALI NEI GRUPPI: UNA FUNZIONE DISCRETA

Secondo quanto segnalato da WABetaInfo le chat vocali dovrebbero essere disponibili indipendentemente da quanto sia numeroso il gruppo, anche se c’è un limite massimo di default di 32 partecipanti alla stessa chiamata. In ogni caso, sembra che tale limite sia comunque modificabile a seconda delle volontà dei vari utenti di un determinato gruppo.

La particolarità della chat vocale di gruppo è quella di essere discreta visto che può essere inviata senza far squillare lo smartphone di ogni membro del gruppo. Gli utenti riceveranno invece una notifica silenziosa ogni qual volta verrà appunto creata una chat vocale, e comparirà a fianco dell’immagine del gruppo stesso. Da segnalare infine che anche le chat vocali sono protette da crittografia end-to-end.

