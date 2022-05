Whatsapp, arrivano reaction ai messaggi/ Come funzionano: sono 5, dal like al cuore

Arrivano le reaction ai messaggi su Whatsapp: la novità era stata annunciata ormai da diversi giorni, ma soltanto adesso è accessibile a tutti: in molti, dunque, si stanno domandando come funzionano le simpatiche emoticon che possono essere utilizzate proprio come sui post di Facebook e come d’altronde accade su altre piattaforme di messaggistica come Telegram e Slack.

Sky Wifi/ I consumatori premiano la fibra ultraveloce: eletto Prodotto dell'Anno 2022

Le reaction a disposizione degli utenti, al momento, sono cinque: il like (ovvero il pollice in su), il cuore, la emoticon che ride, la emoticon triste con una lacrima, le mani giunte in preghiera o in segno di ringraziamento. È quest’ultima, in sostanza, quella che ha sorpreso tutti, dato che le altre sono ormai dei veri e propri must have. Per utilizzarle sarà sufficiente tenere premuto il dito sul messaggio prescelto e selezionare quella più adatta. È possibile aggiungere soltanto una reaction a messaggio. Al momento dell’invio, colui che ha scritto il messaggio non riceverà nessuna notifica: potrà vederlo soltanto aprendo la chat.

WindTre e WhatsApp down: internet e app non funzionano/ Cosa succede: segnalazioni a…

Whatsapp, arrivano reaction ai messaggi: a cosa servono

Le reaction ai messaggi arrivano su Whatsapp, ma a cosa servono realmente? Oltre che per una questione puramente estetica e di divertimento, il nuovo meccanismo serve anche a snellire le conversazioni. È un modo, insomma, per evitare messaggi esclusivamente con emoticon. Essi potranno essere evitati soprattutto sui gruppi numerosi, in cui spesso risulta difficile raccogliere tutte le risposte dei presenti. Adesso sarà tutto più semplice. È plausibile dunque ritenere che questa pratica diventerà abituale.

Gli utenti che stanno già sperimentando le reaction ai messaggi, però, devono tenere a mente alcuni aspetti. Le emoticon possono essere rimosse: per farlo è sufficiente cliccarci sopra e poi selezionare elimina, ma i destinatari potrebbero già averla vista. È bene sapere inoltre che le reazioni ai messaggi che scompaiono si eliminano in automatico quando il messaggio scompare;

IL CASO/ Così l'Ue punta a mettere fine al "selvaggio far west" delle Big Tech

© RIPRODUZIONE RISERVATA