Attenzione alla nuova truffa su WhatsApp: arrivano messaggi con immagini che sembrano innocue ma nascondono rischi molto seri.

Ormai è quasi automatico: arriva una notifica su WhatsApp, apriamo la chat, scorriamo rapidamente, e spesso clicchiamo senza pensarci troppo. È il modo in cui comunichiamo, ogni giorno, con amici, familiari, colleghi.

Però dentro a questa routine c’è un pericolo che sta diventando sempre più concreto, silenzioso, ma insidioso. Si tratta di una nuova truffa che si sta diffondendo proprio attraverso WhatsApp, e stavolta il punto debole non è un link testuale, ma un’immagine.

Nuova truffa WhatsApp

Sì, un’immagine, proprio quella cosa che di solito associamo a meme divertenti, auguri di compleanno o ricordi di vacanze. E invece no. I truffatori hanno alzato il livello. Adesso inviano immagini all’apparenza innocue, magari una grafica colorata, una promozione falsa o un contenuto che sembra condivisibile. E ti dicono di cliccarci sopra. A volte il messaggio è accompagnato da frasi come “Guarda che offerta incredibile” oppure “Clicca qui per ricevere il tuo premio”. Frasi fatte, ma pensate apposta per stimolare la curiosità o il senso di urgenza. Ed è lì che si nasconde la trappola.

Cliccando su quell’immagine, si può attivare un collegamento a un sito esterno o, peggio ancora, scaricare in automatico un malware sul proprio dispositivo. Un attimo solo, e il tuo telefono può essere compromesso. Il rischio è che vengano sottratti dati personali, password, foto o addirittura le credenziali bancarie. Tutto senza che tu te ne accorga. E purtroppo, una volta che il danno è fatto, è difficile rimediare in modo semplice e immediato.

Il primo consiglio, quindi, è banale quanto fondamentale: non cliccare mai su immagini o link sospetti, anche se arrivano da contatti che conosci. Perché non è raro che gli account compromessi vengano usati per diffondere la truffa a catena. La seconda cosa da fare, se ricevi un messaggio del genere, è segnalarlo subito a WhatsApp. Puoi farlo direttamente dall’app, cliccando sul messaggio e selezionando l’opzione “Segnala”. In questo modo, il team del WhatsApp Help Center può analizzare il contenuto, intervenire rapidamente e, se necessario, bloccare il mittente per evitare che altri utenti vengano colpiti.

È importante restare vigili. Queste truffe cambiano forma continuamente, si adattano ai tempi e sfruttano ogni debolezza possibile. Però, con un po’ di attenzione e le giuste precauzioni, è possibile difendersi. Il messaggio da tenere a mente è semplice: se qualcosa ti sembra strano, probabilmente lo è. E in quei casi, fermarsi un secondo può fare davvero la differenza. Senza ombra di dubbio.