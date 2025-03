C’è stata un’altra rivoluzione su Whatsapp, che riguarda stavolta le doppie spunte. È cambiato di nuovo tutto sulla famosa app.

In questi giorni si sta parlando molto dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Tra le tante novità introdotte c’è anche quella che riguarda Meta IA. Circa un anno e mezzo fa è stato dato il via libera all’introduzione dell’intelligenza artificiale sui sistemi informatici come Whatsapp, Messenger e Facebook, con una sola limitazione: per il momento è consentita solo la generazione di testi, non quella di immagini e l’analisi delle fotografie. In questi giorni l’AI è quindi arrivata anche in Europa, toccando le app di messaggistica utilizzate nel nostro Paese. In questo modo si potrà richiedere, alla propria assistente virtuale, informazioni su qualsiasi argomento.

Oltre a questa incredibile novità, è arrivata anche una rivoluzione che riguarda le spunte delle conversazioni Whatsapp. Del resto, dal momento in cui l’app è stata acquisita da Meta, ha avuto diversi stravolgimenti che hanno rinnovato le funzioni storiche, ma anche introdotto degli elementi aggiuntivi molto particolari. Occorre quindi prestare attenzione alle spunte blu, perché da ora in poi cambierà il loro significato.

Cosa sta per succedere alle spunte blu di Whatsapp

Sin da quando Whatsapp ha iniziato il suo percorso nel mondo tecnologico, ci sono stati senz’altro moltissimi cambiamenti per quanto concerne le spunte. Ormai tutti lo sanno: una spunta sta a significare “inviato“, due spunte “ricevuto” e due spunte blu “ricevuto e letto“. Chiunque voglia, può però disabilitare la funzione di lettura e in tal caso avere le due spunte blu senza colorazione, in modo da tutelare la propria privacy. L’app di messaggistica sta però per cambiare ogni cosa, com’era successo in passato anche sui gruppi. All’interno di queste chat – a cui partecipano più di due persone – le spunte diventano blu solo quando tutti i partecipanti hanno visualizzato il messaggio.

Una pratica importantissima – questa – che viene spesso utilizzata anche per lavoro, dato che è sempre più importante capire se i partecipanti al gruppo abbiano effettivamente letto il messaggio e quindi appreso la comunicazione. Whatsapp ha quindi ora lanciato una nuova rivoluzione, che riguarderà sempre i gruppi dell’app. Da ora in poi si potrà avere la consapevolezza di chi ha letto e ricevuto il messaggio, dato che ci sarà una lista precisa degli utenti. Non tutti sanno però che l’app nasconde anche dei trucchi segreti e molto precisi per scoprire delle verità nascoste. Ad esempio, c’è un metodo che permette di sapere cosa è stato scritto in un messaggio eliminato subito dopo l’invio dall’utente.

Whatsapp e il trucco segreto per leggere i messaggi eliminati

Tra le tante rivoluzioni che Whatsapp ha messo in atto c’è anche il fatto di poter eliminare i messaggi scritti sulle chat. Ormai da qualche anno gli utenti posso infatti dire addio ai messaggi inviati per errore entro 7 minuti dall’ultimo invio, ma non tutti sanno che esiste un modo per leggerli anche se sono stati eliminati. Bisognerebbe quindi scaricare l’applicazione WhatsRemoved, che si collega al telefono e che va a registrare tutte le notifiche, inclusi i dettagli che il cellulare ha già eliminato. Si tratta quindi di un’app che può essere scaricata sia per il sistema Android che per quello iOS. Per gli IPhone si opta invece per l’app Dr. Fone, che si collega alla finestra di collegamento Messaggi e allegati di Whatsapp.

Si può quindi procedere cliccando su Ripristina e su Ripristina dispositivo, in modo da leggere i messaggi cancellati ma sempre entro i 7 minuti. In realtà ci sono anche tante altre applicazione che garantiscono il recupero dei messaggi eliminati tempo prima da altri utenti.