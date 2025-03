C’è un modo segretissimo per capire se qualcuno sta leggendo i suoi messaggi su Whatsapp. Solo così sai se ti stanno spiando di nascosto.

Si tratta dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, eppure ha sempre funzioni rimaste segrete e che nessuno conosceva. Tra l’altro, di recente il sistema Whatsapp ha lanciato diverse rivoluzioni tecnologiche che permettono agli utenti di scoprire delle funzioni inaspettate. Ad esempio, è diventato famoso l’avvento dell’Intelligenza Artificiale sull’app, che dà la possibilità a tutti di fare domande – anche difficili – al proprio telefono e di ottenere risposta in modo celere e senza bisogno di consultare i motori di ricerca Google.

La funzione segreta di Whatsapp: cosa succede se tieni premuta l'icona

Non tutti sanno però che esiste un modo anche per spiare i messaggi degli altri, e questa funzione sta facendo un po’ preoccupare tutti gli utenti. C’è infatti un metodo per scoprire se qualcuno ci sta spiando e sta scoprendo tutti i nostri movimenti sull’app di messaggistica.

Come scoprire se qualcuno ti spia su Whatsapp

Sembra essere un mondo virtuale molto semplice da utilizzare, ma in realtà Whatsapp nasconde dei segreti tenuti nascosti e che quasi nessuno riesce – ancora oggi – a scovare. Ad esempio, la maggior parte degli utenti non sono per niente a conoscenza del fatto che è possibile spiare i messaggi dell’altro e che lo si può fare anche in modo abbastanza semplice. D’altro canto, chi è dall’altra parte dello smartphone può anche scoprire se qualcuno lo sta spiando. Bastano poche mosse e qualche clic, e il gioco è fatto. Purtroppo questi comportamenti sono molto più frequenti di quello che si pensa e possono essere fatti anche da partner gelosi, che vogliono fare di tutto pur di monitorare il comportamento dell’altro, in modo da trovare dei presunti indizi di tradimento.

iPhone 17, cambia tutto nel design/ Fotocamera posteriore inserita in un modulo orizzontale: come sarà

Ci sono però anche dei veri e propri hacker che possono essere interessate alle nostre informazioni personali. I cybercriminali si servono quindi delle cosiddette app “spia” (spyware), cioè software installati sullo smartphone all’insaputa del consumatore. Esistono anche la tecnica del phishing e il furto della SIM Card. Per fortuna ci sono però dei modi per scoprire se qualcuno ci sta spiando ed è controllare regolarmente i nostri contatti online. Se si dovesse notare un qualche numero sconosciuto, è infatti facile che si tratti di qualcuno che vuole entrare nel nostro smartphone per sapere di più sulla nostra vita.

DDL IA/ Le mosse per regolamentare l'Intelligenza artificiale mettendo al centro l'uomo

I segnali da non sottovalutare su Whatsapp

Tra gli altri segnali a cui fare attenzione c’è la velocità con cui si scarica la batteria del telefono, ma anche un calo improvviso del rendimento, che può quindi segnalare l’avvenuto di uno spyware. Per evitare questi tipi di problemi sarebbe bene usare password difficili e aggiornare con regolarità Whatsapp, dato che gli update ne migliorano la sicurezza. Si potrebbe anche cambiare il codice PIN ogni 3 mesi e abilitare l’autenticazione a due fattori, in modo da diminuire il rischio di avere attorno a sé i cosiddetti “spioni”.