Whatsapp è, senza ombra di dubbio, una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Tutti, oggi, conoscono la messaggistica istantanea. Vediamo, però, di seguito, alcuni trucchetti utilissimi.

L’applicazione WhatsApp, al giorno d’oggi, è presente su tutti i telefonini. Chiunque di noi non può fare più a meno di questo metodo per messaggiare con amici e parenti e magari creare gruppi anche di lavoro che ci tengano connessi in tempo reale.

Sappiamo tutti, dunque, utilizzare l’applicazione eppure questa, essendo sempre in continuo aggiornamento, con funzionalità, sempre diverse ed al passo con i tempi, può presentare funzioni nascoste o almeno non chiare a tutti. Andiamo, oggi, a svelare qualche trucchetto utile.

Come scrivere al meglio su Whatsapp

Utilizza al meglio WhatsApp significa sfruttare a pieno le sue potenzialità. Non tutti sanno, infatti, che, ad esempio, con questa applicazione si può anche scrivere in grassetto, corsivo e barrato. WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. Oltre a essere un ottimo strumento per comunicare con amici e familiari, WhatsApp offre anche una serie di funzioni avanzate che possono aiutarti a esprimerti meglio e a rendere le tue conversazioni più interessanti.

In questo articolo, dunque, ti mostreremo come utilizzare alcune delle funzioni più utili di WhatsApp, come appunto scrivere in grassetto, corsivo e barrato. Per scrivere in grassetto su WhatsApp, devi semplicemente racchiudere il testo che desideri rendere in grassetto tra due asterischi. Ad esempio, se vuoi scrivere “Ciao, come stai?” in grassetto, dovresti digitare “*Ciao, come stai?*”.

Scrivere in corsivo è un’altra delle funzionalità, dell’applicazione di messaggistica istantanea, utile almeno in alcuni ambiti specifici. Per scrivere in corsivo su WhatsApp, devi racchiudere il testo che desideri rendere in corsivo tra due underscore. Ad esempio, se vuoi scrivere “Sono felice di vederti” in corsivo, dovresti digitare “_Sono felice di vederti_”.

Per scrivere in barrato su WhatsApp, devi racchiudere il testo che desideri rendere in barrato tra due tilde. Ad esempio per scrivere “CIao” in barrato devi scrivere “~ciao~”. Oltre a scrivere in grassetto, corsivo e barrato, WhatsApp offre anche altre funzioni utili, come ad esempio la possibilità di inviare file e documenti.

L’applicazione, insomma, è in continuo agiornamento. Promette di connettere quante più persone possibile al mondo, fornendo loro un servizio utile oltre che un modo alternativo per sentirsi con i prori cari. Al giorno d’oggi, infatti, WhatsApp è alla stregua di un servizio indispensabile per chiunque abbia uno smartphone.