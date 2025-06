Svuotare il cestino di WhatsApp è più importante di quanto pensi: ecco come farlo e perché può migliorare le prestazioni dell’app.

Ormai è diventato parte della nostra quotidianità, quasi come il caffè del mattino. WhatsApp è quella finestra sempre aperta sulle conversazioni personali, di lavoro, familiari. Lo usiamo continuamente, spesso senza nemmeno renderci conto di quanto spazio e memoria finisca per occupare sul nostro smartphone.

La migliore crema antirughe costa solo 10 euro

Ecco perché, ogni tanto, prendersi cura dell’app è fondamentale. Non solo per una questione di ordine digitale, ma anche per farla funzionare meglio e più velocemente.

WhatsApp: la cosa che non devi proprio ignorare

Una delle cose più sottovalutate in assoluto? Il cestino. Sì, perché anche WhatsApp ha una sorta di “spazzatura” nascosta, e imparare a svuotarla può fare una grande differenza. Infatti, quando eliminiamo messaggi, foto, video o chat intere, spesso pensiamo che tutto sparisca all’istante. In realtà, come succede anche in altri sistemi, una parte dei dati rimane temporaneamente memorizzata, in attesa di essere cancellata in modo definitivo.

I trucchi (a costo zero) che ti ingrandiscono la camera da letto: un miracolo

Questo succede soprattutto nei backup automatici e nella gestione della cache. Il risultato? File inutili che si accumulano e app che col tempo diventa lenta, meno reattiva o addirittura instabile.

Per svuotare completamente il cestino di WhatsApp, basta andare su Impostazioni, poi su “Spazio e dati”, quindi su “Gestisci spazio”. Da lì, l’app ti mostra in dettaglio cosa occupa più memoria, tra media, messaggi e chat. C’è anche una sezione chiamata “File di grandi dimensioni” che spesso contiene foto o video che avevi cancellato ma che sono ancora lì, silenziosi, a occupare spazio. Eliminandoli definitivamente, non solo libererai memoria, ma aiuterai anche il telefono a girare meglio, soprattutto se non è proprio di ultima generazione.

344 euro di multa se trasposti questi oggetti in macchina: attenzione

Senza ombra di dubbio, WhatsApp offre molte funzioni utili che in pochi conoscono davvero. Per esempio, puoi silenziare una chat per sempre, senza doverlo rifare ogni volta. Oppure puoi creare scorciatoie sullo schermo principale per aprire direttamente le conversazioni più frequenti. Molti non sanno nemmeno che è possibile contrassegnare i messaggi importanti con una stellina, per ritrovarli subito anche a distanza di mesi.

Altro consiglio: ogni tanto, fai pulizia anche dalle chat archiviate. Sono quelle che dimentichiamo più facilmente, però a tutti gli effetti continuano a pesare sulla memoria del dispositivo. E se usi WhatsApp anche su desktop o tablet, ricordati di aggiornare spesso la versione web o dell’app, perché le ultime funzionalità vengono rilasciate prima lì e possono migliorare l’esperienza d’uso in modo significativo.

Alla fine, un’app come WhatsApp funziona meglio se trattata bene. Un po’ come una macchina che va tagliandata. Eliminare il superfluo, gestire lo spazio con attenzione e scoprire ogni tanto qualche funzione nuova può trasformare l’uso quotidiano in qualcosa di più fluido, veloce e sicuro. E, diciamolo, chi non vorrebbe un’app che risponde al volo, senza intoppi, quando serve davvero?