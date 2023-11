WhatsApp desktop: foto e video si autodistruggeranno/ La nuova funzione che estende i messaggi effimeri

Sono in arrivo delle nuove funzionalità per quanto riguarda WhatsApp, quella che a mani basse resta l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Ebbene, come si legge su Hwupgrade, a breve dovrebbe arrivare una funzione che permetterà di autodistruggere foto e video inviate. Una delle funzionalità più utili che sono state introdotte negli ultimi tempi sull’app verde di Zuckerberg è quella dei messaggi effimeri, ovvero, quei testi che una volta inviati si “cancellano” dopo la visualizzazione. La novità è che tale funzione sbarcherà a breve anche sulla versione desktop di WhatsApp che insieme a quella Web accompagna ormai quasi la totalità degli utenti che hanno WA sul telefono.

A fare l’anticipazione sono stati come al solito i ragazzi sempre attenti di WABetaInfo, portale specializzato nell’analizzare il codice sorgente delle varie versioni Beta di WhatsApp, che hanno appunto portato alla luce la possibilità di inviare delle foto e dei video impostandoli però come “visualizzabili una sola volta”. Tale opzione è già da tempo attiva sui sistemi operativi mobile Android e iOS, e viene solitamente utilizza quando si vogliono inviare dei contenuti sensibili, di modo che gli stessi non vengano salvati nella memoria del dispositivo destinatario.

WHATSAPP DESKTOP: FOTO E VIDEO SI AUTODISTRUGGERANNO: A BREVE IL ROLLOUT

Gli utenti hanno fatto richiesta ai programmatori affinchè tale opzione venisse introdotta anche nella versione desktop dell’app di messaggistica istantanea, e alla fine le loro richieste sembrerebbero essere state esaudite. La funzione arriverà quindi presto sulla versione Windows dell’app, ma a breve sarà implementata anche su macOS e infine su WhatsApp Web.

Al momento si trova disponibile per alcuni tester, fa notare anche HWUpgrade, ma il rollout, quindi la distribuzione a tutti gli utenti, dovrebbe scattare già nelle prossime settimane, forse prima del 2023. Grazie a questa funzione si eviterà di intasare lo spazio di archiviazione ma soprattutto si avrà un maggior controllo sulla privacy vista appunto la possibilità di eliminare di fatto subito il file multimediale inviato.

