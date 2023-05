WhatsApp diventa compatibile con Truecaller/ Riconoscerà le chiamate spam dell’app

Truecaller, applicazione che consente di identificare i numeri degli sconosciuti, sarà a breve compatibile anche con WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica istantanea. Obiettivo, individuare facilmente eventuali chiamate di spam tramite internet. A spiegarlo è stata la stessa società all’agenzia internazionale Reuters. Come sottolineato da Igizmo, che ha anche dato la notizia: “Questo potrebbe semplificare, e di molto, la selezione dei contatti che avvengono soprattutto via WhatsApp. Come insegna il caso dell’India, che può essere preso a esempio di un trend in forte crescita anche in Italia”.

La nuova funzione di Truecaller è al momento in fase beta ma nel corso di questo mese, maggio 2023, sarà implementata a livello globale, così come fatto sapere da Alan Mamedi, l’amministratore delegato della stessa applicazione di riconoscimento del numero degli sconosciuti. In nazioni come l’India si sta registrando negli ultimi tempi un aumento delle chiamate di telemarketing e soprattutto di truffa, e si calcola che ogni utente riceva in media ogni mese circa 17 chiamate di spam stando ad un rapporto di Truecaller del 2021, quindi aggiornato a due anni fa. Il regolatore delle telecomunicazioni indiano, durante lo scorso mese di febbraio, ha ordinato a Jio e Airtel, due vettori, di bloccare le chiamate di telemarketing sulle loro reti attraverso dei filtri di intelligenza artificiale.

TRUECALLER, IN INDIA 250 MILIONI DI UTENTI

Truecaller ha fatto sapere di essere al momento in trattativa con alcuni operatori di telecomunicazioni per implementare tale soluzione: “Nelle ultime due settimane, abbiamo assistito a un picco nelle segnalazioni degli utenti dall’India sulle chiamate spam su WhatsApp”, ha spiegato l’Ad Mamedi, aggiungendo che i telemarketing che stanno utilizzando le chiamate via Internet sono una novità sul mercato.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in India e la società ha spiegato di utilizzare la tecnologia per rilevare lo spam; anche per Truecaller l’India è il mercato più importante con ben 250 milioni di utenti.

