Whatsapp diventa illegale? “No a chat criptate”/ “Garantire l’accesso ai contenuti”

Uk, la nuova legge che sta per essere approvata in materia di sicurezza online detta “Online safety Bill” potrebbe mettere al bando Whatsapp e rendere illegale l’uso della popolare app di messaggistica. Secondo la nuova normativa infatti, si prevede che tutti i messaggi scambiati in chat via web tramite applicazioni e programmi su pc possano essere scansionati e letti in caso di controllo. Questo per garantire più sicurezza di monitoraggio di contenuti considerati proibiti. La richiesta da parte del governo britannico è quella di permettere l’accesso anche ai contenuti criptati end-to-end cioè quei messaggi che possono essere letti solo tra mittente e destinatario perchè cifrati.

Quindi non potendo essere codificati in caso di controllo, secondo il garante della sicurezza, una volta entrata in vigore la nuova regola, non saranno più legali. Il rischio infatti è che Whatsapp, non accetti la modifica di sistema, perchè poi questo potrebbe creare un precedente che permetterebbe anche ad altri paesi la stessa richiesta. Molti i punti di vista critici su questa scelta che potrebbe compromettere la libertà degli utenti. Non solo, eliminare i messaggi crittografati significherebbe anche una violazione della privacy possibile in ogni momento da parte delle autorità nei confronti dei cittadini.

Uk, stop a messaggi crittografati, la risposta di Whatsapp: “usciremo dal mercato”

I promotori della nuova legge sulla garanzia di sicurezza online che verrà presto approvata in Gran Bretagna, stanno facendo pressioni a Whatsapp per l’eliminazione del sistema crittografato di messaggistica. Chiedono di poter garantire alle autorità l’accesso ai dati e alle chat in qualsiasi momento si ritenga opportuno un controllo preventivo per contrastare soprattutto la pedopornografia online. Ma dai vertici di Meta è arrivata subito la risposta negativa.

Il responsabile di Whatsapp, Will Cathcart ha dichiarato: “non metteremo mai in pericolo la privacy dei nostri utenti britannici, e se saremo costretti a farlo allora usciremo dal mercato”. Il rischio ora è che gli utenti inglesi non saranno in grado più di utilizzare la App, perchè o diventerà illegale o non sarà più disponibile sul mercato per il download gratuito per decisione della compagnia. Proprio come accaduto già in passato con un’altra app di chat per smartphone, Signal, che in vista dei nuovi obblighi imposti dalla legge, non ha alcuna intenzione di eliminare i messaggi crittografati. Piuttosto, come annunciato, non renderà più disponibile il servizio agli utenti della Gran Bretagna.

