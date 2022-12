Whatsapp down a Capodanno, oggi 31 dicembre 2022 niente messaggio di auguri?/ I rischi e cosa fare…

Capodanno 2022, avremo ancora WhatsApp down?

Manca pochissimo al cambio di anno, tra poco sarà il momento di andare a prendere il telefono e scrivere i messaggi d’auguri a parenti e amici. L’unica cosa che può impedire questa tradizione è il Whatsapp down, temutissimo da diversi anni a questa parte. In caso di malfunzionamento della celebre app di messaggistica istantanea, gran parte degli italiani avrà dei problemi a comunicare con i propri cari. E non sarebbe la prima volta, visti i precedenti registrati negli altri anni, così come negli ultimi mesi.

Whatsapp down si verifica quando la problematica non riguarda un singolo telefono o una determinata località. Il grattacapo riguarda tutti i possessori dell’applicazione: impossibilità a inviare e ricevere messaggi, impossibilità ad accedere alle immagini e ai video scambiati. Impossibile, dunque, poter comunicare. Un disservizio molto raro, in realtà, ma quando capitano sono anche molto diffusi. Gli ultimi down hanno riguardato l’Italia ma anche molti altri Paesi, a partire dalla Francia e dalla Germania, fino ad arrivare alla Gran Bretagna. Cosa fare in caso di WhatsApp down? Potete ripiegare sui classici sms, ma ci sono anche altre app di messaggistica, come Telegram., oltre ai popolari social come Facebook (e quindi Messenger), Twitter e Instagram.

Come capire se WhatsApp down a Capodanno 2022

In caso di malfunzionamento della vostra applicazione, bisogna valutare se si tratta di un Whatsapp down o di altre problematiche, basti pensare al malfunzionamento della rete internet oppure a una problematica del telefonino. Per cercare di valutare il tipo di disservizio, è possibile andare a fare un giro sulla pagina di Down Detector, servizio che monitora lo stato di Whatsapp e di molte altre applicazioni. In base alla quantità di segnalazioni, è possibile comprendere se si tratta di un down generalizzato o locale.

Un’altra fonte che potrebbe tornare utile è WABetaInfo, un utente di Twitter noto per le sue indiscrezioni in merito all’applicazione e in grado di scoprire in tempi rapidi eventuali malfunzionamenti dei server di WApp. Come anticipato, a Capodanno è già capitato di dover fare i conti con i disservizi dell’app di messaggistica istantanea: è successo sia nella notte tra il 31 dicembre 2015 e l’1 gennaio 2016, e ancora tra il 31 dicembre 2016 e l’1 gennaio 2017. Molte critiche su Twitter e sugli altri social, con gli auguri partiti e arrivati solo con diverse ore di ritardo.

