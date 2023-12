WHATSAPP DOWN A CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2023/ Le segnalazioni di disservizio

WHATSAPP DOWN A CAPODANNO: DOVE CONTROLLARE LO STATO DELLE SEGNALAZIONI

Mancano poco meno di 30 minuti allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, l’attimo in cui passeremo ufficialmente dal 2023 al 2024. Dopo aver alzato i calici insieme ad amici e parenti, il primo pensiero sarà quello di scambiarsi messaggi di auguri e, come spesso accade, la grande affluenza potrebbe gravare sul funzionamento di Whatsapp.

Dopo aver segnalato come fare e quali alternative sfruttare nel caso in cui Whatsapp non dovesse funzionare – oltre a come controllare l’effettivo down dell’applicazione – è bene sapere dove poter controllare l’effettivo stato delle segnalazioni da parte degli utenti. In rete sono presenti diversi portali di monitoraggio che puntano sul raccogliere i problemi riscontrati per diverse applicazioni – tra cui Whatsapp – al fine di offrire assistenza in tempo reale per chi sta riscontrando difficoltà nell’utilizzo dell’app di messaggistica. Attualmente – osservando il monitoraggio degli ultimi minuti – la situazione sembra piuttosto stabile essendo ancora lontani dalla mezzanotte di Capodanno 2023-2024. (Agg. Valerio Beck)

WHATSAPP DOWN A CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2023: MEZZI ALTERNATIVI

Mancano poche ore poi festeggeremmo Capodanno 2023/2024 e l’arrivo del nuovo anno. Per l’occasione saranno milioni gli italiani che si scambieranno messaggi d’auguri via WhatsApp, l’applicazione a mani basse più utilizzata. Ma cosa succede se non dovesse funzionare, se Whatsapp dovesse andare in down? La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. Secondariamente bisogna fare un semplice controllo per cercare di capire il problema. Non è infatti da escludere che non abbiamo connessione nel telefono, che non vi sia campo perchè ad esempio non prende internet, oppure, sbadatamente non abbiamo attivato i dati o li abbiamo in qualche modo “estromessi”, lasciando acceso solo il Wi-Fi.

Una volta accertati del problema, potremmo decidere di fare una cosa: o aspettare qualche minuto, sperando che WhatsApp si riprenda dal down, o eventualmente utilizzare dei mezzi alternativi. Si può ad esempio ricorrere ai buoni vecchi sms, che ormai non si usano più ma che sono sempre attivi e che in queste occasioni possono fare appunto comodo. Spazio anche a Telegram, l’alternativa per eccellenza a WhatsApp, ma come dimenticarsi di Facebook e Instagram, due social che permettono di inviare messaggi ai propri contatti.

WHATSAPP DOWN A CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2023: COME CONTROLLARE LA PORTATA DEL DANNO

Insomma, niente panico se l’applicazione “verde” di Zuckerberg dovesse non funzionare proprio il giorno di Capodanno, visto che, come detto sopra, le alternative ci sono. In ogni caso, qualora dovesse verificarsi un disservizio, per cercare di capire cosa stia accadendo si può fare un breve giro su Google per capire quanto sia esteso il problema. Molto comodo in tal senso anche il sito DownDetector, che registra tutti i disservizi del web, a cominciare appunto dall’applicazione di proprietà di Zuckerberg.

Si può anche facilmente chiedere ad un nostro parente che trova fisicamente con noi, per capire se si tratti di un problema di WhatsApp in se o magari di un disservizio dell’operatore telefonico. In ogni caso, qualora l’app dovesse essere completamente down ce ne faremo una ragione: almeno per l’ultimo giorno dell’anno possiamo dimenticarci per qualche ora il nostro telefonino.











