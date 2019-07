WhatsApp down, app messaggistica non funziona/ Problemi con foto, video e note vocali

WhatsApp down: l’app di messaggistica non funziona in queste ore. E tra gli utenti che stanno segnalando i disservizi circola una domanda: tutto ciò a anche fare con i problemi registrati in questi minuti anche da Facebook e Instagram? Potrebbe esserci un filo conduttore, visto che si tratta di app e servizi che fanno capo al colosso di Mark Zuckerberg. Il picco di segnalazioni su DownDetector è proprio in questi minuti, con le segnalazioni maggiori che arrivano da Europa e Sud America. Gli utenti che hanno lanciato l’allarme spiegano che non riescono a registrare e scaricare note vocali, così come foto, video e altri media condivisibili attraverso WhatsApp. Ma i problemi non finiscono qui, perché come noto WhatsApp è utilizzabile anche sul web. E anche qui si riscontrano dei problemi: al momento risulta impossibile, ad esempio, riattivare i suoni nei gruppi che sono stati “silenziati”. Si attendono dunque aggiornamenti da WhatsApp per capire se i problemi sono risolvibili a breve o se bisognerà invece pazientare ancora…

WHATSAPP DOWN, APP MESSAGGISTICA NON FUNZIONA

Il fatto che l’app sia down è un problema serio per molti utenti, perché questa applicazione è molto più che uno strumento per chattare con amici e parenti. Non a caso gli sviluppatori stanno pensando di rendere l’app sempre più accessibile agli utenti Business. Chi ha pensato poi di ripiegare su Facebook o Instagram a fronte dei problemi di WhatsApp si è trovato nell’infelice posizione di non poter fare praticamente nulla, perché anche i due social network in queste ore stanno avendo problemi seri. Nel frattempo, su Twitter, l’hashtag #whatsappdown è entrato nella classifica dei Trend Topic in pochi minuti. Non è comunque il primo caso di questi ultimi giorni, perché anche a fine giugno sono emersi problemi con WhatsApp. Senza contare i problemi dei giorni scorsi segnalati da chi utilizza Skype… Sono tutti casi isolati o c’è un legame tra questi disservizi?

