Whatsapp down/ Ecco quanto è costato all’Italia il blocco dell’app

Whatsapp down: Non solo Italia, un blocco globale

Nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre 2022, Whatsapp è andato down. L’applicazione di messaggistica ha avuto un blocco globale, che ha interessato tutti i paesi del mondo (oltre a quelli dell’Unione Europea, Italia inclusa).

Un portavoce di Meta, ha dichiarato alla CNBC quanto segue: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi nell’invio dei messaggi, ma stiamo lavorando per ripristinare WhatsApp per tutti il più rapidamente possibile“.

Whatsapp down: una interruzione da 1.089.088 di euro

Whatsapp è andato down, e all’Italia è costato ben 1.089.088 di euro. Ogni malfunzionamento di una infrastruttura, comporta una spesa non indifferente. A stimare il danno è stata la società NetBlocks Cost, il compito è quello di fornire una spesa media, del danno subito per ogni qualvolta un servizio internet smette di funzionare.

Come dimostrato dal post Twitter qui sotto, pubblicato dal sito internet Downdetector, l’applicazione del gruppo Meta, ha smesso di funzionare a partire dalle ore 03:17 americane. In Italia erano circa le 08:50 quando cominciavano ad esser presenti le prime segnalazioni.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) October 25, 2022

A livello globale invece, il danno di Whatsapp down è ancora più grosso, poiché la spesa economica ammonta a ben 56.404.619 di dollari. Una situazione poco piacevole per Meta, visto che è capitato nel momento in cui il mercato di Wall Street si stava preparando ai conti trimestrali.

Ed è proprio a causa del down Whatsapp, il titolo di Meta ha perso il –0,37%, toccando i 128,24 dollari. Negli ultimi mesi, ad esempio in pieno agosto, erano arrivate altre segnalazioni in merito a dei messaggi ambigui apparsi sui feed.

Il down dell’applicazione di messaggi non ha colpito soltanto coloro che usavano il programma da mobile, ma anche chi stavano cercando di messaggiare tramite desktop, sfruttando Whatsapp Web. Gradualmente il servizio a metà mattina, ha ripreso a funzionare.











