Whatsapp down, non funziona: quando online?/ Migliaia di segnalazioni in tutta Italia

WhatsApp è down, sta registrando una serie di malfunzionamenti nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre 2022. Diversi infatti coloro che stanno avendo difficoltà nell’utilizzare la piattaforma desktop della stessa applicazione di messaggistica istantanea, così come la versione app, più diffusa. Le segnalazioni sono scattate poco prima delle ore 9:00 di questa mattina, e a certificarlo è il sito downdetector.com, che si occupa appunto di registrare i vari disservizi del mondo digitale, da WhatsApp a Facebook, passando per le compagnie telefoniche e vari siti più diffusi.

Specificatamente sull’app di Zuckerberg attualmente viene comunicato un picco di segnalazioni alle ore 8:57 di circa 1.000, ma il numero sta continuando a crescere ogni minuto che passa, di conseguenza siamo di fronte ad un problema che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la nostra penisola. Per quanto riguarda la natura del problema, il 79 per cento dei “segnalatori” lamenta problemi nell’invio dei messaggi. Per il 17% il problema riguarda invece l’applicazione, invece per il 4% vengono vengono segnalati disservizi per quanto riguarda il sito web.

WHATSAPP DOWN, LE SEGNALAZIONI DALLE PRINCIPALI CITTA’

Attraverso downdetector è possibile anche scoprire quali sono le zone d’Italia dove le segnalazioni di Whatsapp down sono maggiormente diffuse, e in rosso intenso (quindi più ‘alert’), troviamo Milano, Torino, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari, mentre sono colorate di giallo le città di Verona, Venezia, Livorno, Parma e San Marino. Al momento l’applicazione WhatsApp non ha fatto sapere nulla, di conseguenza non è ben chiara la natura del problema ne se tanto meno l’azienda sta cercando di lavorare per risolverlo.

Come sempre su Twitter si è diffuso l’hashtag #WhatsAppDown, e sono moltissimi i cinguettii sull’argomento, la maggior parte dei quali decisamente ironici come da copione. Attendiamo il prima possibile novità per capire quando WhatsApp tornerà disponibile: non è da escludere una comunicazione nel giro di qualche minuto visto che le segnalazioni continuano ad aumentare.











