Come sempre accade in queste situazioni, negli ultimi minuti il web – e specialmente i social – è stato letteralmente preso d’assalto da segnalazioni su WhatsApp down nella giornata di oggi, venerdì 28 febbraio 2025, con il consueto (per così dire) ‘panico’ tra chi stava intrattenendo conversazioni importati o stava aspettando un qualche messaggio: per ora è ancora presto per fare previsioni su quando potrebbero durare i malfunzionamenti di WhatsApp – di fatto l’app di messaggistica più diffusa ed utilizzata al mondo -; così come non è eppure chiaro quale sia la natura dei problemi e se potrebbe estendersi anche ad altre applicazioni dell’enorme ecosistema di Meta.

Partendo dal principio, è bene dire che per ora non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda di Mark Zuckerberg su WhatsApp down ma la segnalazione dei malfunzionamenti è affidata – come sempre accade – alle segnalazioni spontanee da parte degli utenti: sul famoso sito DownDetector ci contano già più di 28mila segnalazioni nell’arco di appena una mezzora dall’inizio dei problemi; mentre al contempo l’hashtag WhatsApp Down è già in tendenza su X (che un tempo si chiamava Twitter) tra chi ironizza sull’ennesimo problema dell’applicazione e chi – invece – chiede se sia una cosa diffusa o personale.

WhatsApp down, cosa succede e cosa fare: tutto quello che sappiamo sui malfunzionamenti dell’app Meta

Stando proprio alle segnalazioni su X, possiamo facilmente capire che WhatsApp down attualmente non è un problema limitato all’Italia o all’Europa, ma pare essere diffuso in tutto il mondo con una distribuzione – però – a macchia di leopardo: non sono tutti gli utenti ad avere problemi e pare anche che i malfunzionamenti siano intermittenti; mentre il pool di problematiche include difficoltà di caricamento, di ricezione ed invio dei messaggi e chi – pochi – non riesce neppure ad aprire l’app o a collegarsi alla sua versione Web.

Similmente, contemporaneamente a WhatsApp non sembra che i problemi si stiano riscontrando anche sulle altre app Meta (tra Facebook e Instagram che funzionano entrambi regolarmente senza nessun tipo di rallentamento); mentre a chi cercasse una possibile soluzione, gli unici consigli che possiamo provare a dare sono quelli di spegnere e riaccendere il dispositivo e la connessione internet (cambiando anche tra dati e wifi), salvo poi – a fronte di un insuccesso – attendere pazientemente che i problemi si risolvano.