WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK DOWN/ Quando tornano online: problemi in risoluzione

Allarme rientrato per WhatsApp, down per quasi un’ora oggi, venerdì 19 marzo 2021. I problemi cominciati alle 18:25 circa, anche per Instagram che è andato in “down”, sono stati risolti alle 19:08, quando l’app di messaggistica e quella di foto hanno ripreso a funzionale. Le prime segnalazioni, in realtà, come vi abbiamo raccontato, erano già cominciate poco dopo le 18. Per un’ora social e servizi di messaggistica del gruppo di Mark Zuckerberg non permettevano di inviare e ricevere foto, in alcuni casi mostravano errore in fase di accessi. Poi i problemi sono cominciati anche per Messenger e Facebook down, ma ora il peggio sembra passato.

Niente a che vedere con quanto accaduto nel marzo e luglio del 2019, quando le stesse app smisero di funzionare per ben 10 ore. Quello fu il “down” più lungo nella storia dei tre social. In quel caso si parlò di problemi tecnici per il cambio di configurazione di alcuni server per la condivisione dei dati. In merito a quanto accaduto oggi, invece, non c’è ancora una spiegazione. (agg. di Silvana Palazzo)

WHATSAPP DOWN, KO ANCHE INSTAGRAM E FACEBOOK

WhatsApp down e così pure Instagram: si stanno riscontrando diversi problemi in tutta Italia. Sono migliaia le segnalazioni che compaiono già sugli altri social, a partire da Twitter, così come crescono su DownDetector che mostra in tempo reale la mappa. All’inizio i disservizi principali si registravano nel Nord Europa, poi però si sono estesi a macchia d’olio sul resto del Vecchio Continente, infatti in pochi minuti su Twitter è diventato di tendenza l’hashtag #WhatsAppdown. Successivamente però è stata la volta di Instagram, che si è guadagnato il suo hashtag. Gradualmente è “crollato” l’impero costruito da Mark Zuckerberg, perché anche Facebook e Messenger in questi minuti risultato down.

I problemi maggiori riscontrati riguardo l’invio e la ricezione dei messaggi, peraltro il fulcro dei social, ma inevitabilmente i disservizi riguardano la connessione con il server. Finora i diretti interessati non hanno emesso un comunicato per spiegare cos’è successo, ma il problema si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo.

WHATSAPP DOWN, TELEGRAM E TWITTER ALLA RISCOSSA

I primi problemi per la popolare applicazione di messaggistica sono cominciati alle 19. A quest’ora infatti WhatsApp ha cominciato a smettere di funzionare. Subito dopo è risultato irraggiungibile il social di immagini Instagram. Il malfunzionamento però è globale, perché poi è stata la volta di Facebook e di Messenger. Resiste Twitter, del resto è un social a parte che non rientra nella “galassia” di Mark Zuckerberg. Così gli utenti ripiegano appunto su Twitter e su un altro social che sta incrementando la sua popolarità, Telegram, soprattutto quando WhatsApp evidenzia problemi. “Team Telegram alla riscossa”, rivendicano coloro che hanno avuto modo di scoprire l’altra applicazione di messaggistica: “In questi momenti twitter e telegram sono la salvezza”. Un altro evidenzia: “Grazie #whatsappdown perché mi fai capire quanto sia sottovalutato Telegram”.

