Whatsapp è senza dubbio una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate, con miliardi di utenti in tutto il mondo.

Usiamo quest’app per scambiarci messaggi e mantenere contatti con i nostri cari, con gli amici, e anche per lavoro. Si tratta di una piattaforma che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, arricchendolo di opportunità, grazie alle funzioni che vengono regolarmente aggiornate dagli sviluppatori.

Basti pensare, all’introduzione, negli ultimi anni, di videomessaggi brevi da inviare nelle varie chat, oppure alla possibilità di eliminare i messaggi, il che, peraltro, in certi contesti può anche salvare da brutte figure.

Whatsapp consente di fare videochiamate, chiamate, inviare la posizione in cui ci si trova, per farsi raggiungere, oppure mandare file con documenti, fare scansioni, e persino trascrivere i messaggi vocali, il che è davvero comodo, nel momento in cui non si può ascoltare un audio. Leggerlo, è un grande aiuto.

Tra le funzioni di whatsapp che negli ultimi tempi stanno catalizzando l’attenzione degli utenti, in modo particolare, c’è la cosiddetta “modalità spia“.

Whatsapp, modalità spia: di che cosa si tratta e qual è la sua reale funzione

Il fatto che questa funzione sia chiamata “modalità spia”, potrebbe mettere l’utente un po’ in allarme. Magari si potrebbe avere paura di violare la privacy di qualcuno.

E invece, si tratta di una funzione che tende, al contrario, a tutelare l’utente, in modo del tutto legittimo. Non saremo noi le spie, dunque, ma potremmo proteggere la nostra privacy, selezionando una modalità che ci consentirà di non farci “spiare” da altri.

Nello specifico, questa funzione permette di nascondere o mostrare il nostro stato, ossia se siamo online o meno. Quando impostiamo lo stato “online”, infatti, tutti i contatti possono sapere se in un determinato frangente stiamo usando la piattaforma, e persino l’orario in cui siamo connessi, se permettiamo che si veda.

Non è una cosa piacevole, e molti hanno spesso lamentato, anche sui social, il fatto di sentirsi “controllati”, in un certo senso, da contatti che chiedono risposte più solerti, adducendo la scusa di averli visti in modalità “online” su whatsapp, nel momento in cui hanno inviato un messaggio.

D’altronde, si è ancora liberi di rispondere quando più si preferisce, o non rispondere affatto, se si ritiene di fare così. Magari si è impegnati in certi momenti, e non si ha tempo per conversare. Per queste e altre numerose ragioni, molti gradiscono questa modalità, che consente, come detto, di usare whatsapp con maggiore serenità.

Per togliere la possibilità di vedere il proprio accesso sulla suddetta piattaforma, vi è sufficiente cliccare sull’app, selezionare Privacy, Ultimo accesso e online e impostare sulla modalità Nessuno. In questo modo, nessuno vedrà né l’ultimo accesso, né se si è online.