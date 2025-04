Sui social sta facendo molto parlare la cosiddetta “modalità canarino”: ecco di cosa si tratta e perché sono in moltissimi a volerla.

Una trovata simpatica e originale sta spopolando in questi giorni tra gli utenti di Whatsapp: la popolarissima “modalità canarino”. Ma di cosa si tratta esattamente? E soprattutto, come si attiva? Se anche tu hai sentito nominare questa nuova modalità e ti stai chiedendo se nasconda qualche funzione segreta o se invece sia solo un gioco grafico oggi avrai finalemente la risposta alla domanda.

Innanzitutto, non farti ingannare dal nome. Non si tratta di una nuova versione ufficiale rilasciata da Whatsapp (che comunque, diciamocelo, ne rilascia a cadenza regolare), né di un aggiornamnrto nascosto nelle impostazioni.

La “modalità canarino” è una modifica puramente estetica che riguarda l’icona dell’app. In pratica consente di sostituire il classico logo verde con l’immagine stilizzata di un canarino giallo. Senza dubbio una trovata accattivante per chi ama personalizzare lo smartphone in ogni dettaglio o, semplicemente, ha voglia di qualcosa di più colorato e fuori dagli schemi.

“Modalità canarino”: un trucco divertente che piace a tutti, ecco come attivarla

Questa trovata è nata come uno dei tanti trend che impazzano sul web, ma è subito diventata virale. Non cambia il funzionamento dell’app in nessun modo, ti aiuta solo a personalizzarla. Ma come attivarla? Se hai uno smartphone Android il procedimento è piuttosto semplice:

Scarica l’app Nova Launcher da Google Play Store (è gratis);

da Google Play Store (è gratis); Trova e salva sul telefono un’immagine PNG di un canarino che ti piace Deve eessere in formato quadrato e preferibilmente priva di sfondo;

che ti piace Deve eessere in formato quadrato e preferibilmente priva di sfondo; Una volta installato Nova Launcher, tieni premuta l’icona Whatsapp pronta nella home ;

; Clicca su “Modifica”

Premi sull’immagine dell’icona attuale e seleziona la nuova immagine del canarinosalvato nella galleria;

e seleziona la nuova immagine del canarinosalvato nella galleria; Salva et voilà! Whatsapp avrà assunto la nuova icona del canarino.

E se usi l’iPhone?

Se utlilizzi un iPhone allora le cose si fanno un pochino più complesse. In questo caso dovrai utilizzare l’app Comandipreinstallata su ogni ispositivo e seguire questi passaggi:

Apri l’app Comandi ;

; Tocca su “I miei comandi rapidi” e poi su “+” in alto a destra;

e poi su “+” in alto a destra; Aggiungi un’azione selezionando “Apri app” e scegli Whatsapp;

e scegli Whatsapp; Tocca il pulsante “Condividi” e poi “Aggiungi alla schermata Home” ;

e poi ; Qui potrai scegliere un nuovo nome per l’icona e caricare l’immagine del canarino al posto del logo originale;

e al posto del logo originale; A questo punto conferma. Una nuova icona comarirò nelal schermata iniziale e aprirà Whatsapp normalmente.

Importante è però sottolineare che questa nuova icona non è un collegamento, non sostitisce ma l’originale, ma puoi sempre nascondere l’app nativa in una cartella.

La modalità canarino è diventata virale non per ciò che fa ma per la possibilità di personalizzazione di Whatsapp che offre. Già in passato gli utenti avevano avuto la possibilità di personalizzare la famosa app rendendo rossa l’icona tradizionalmente verde. E anche allora la possibilità di personalizzazione era stata molto apprezzata.