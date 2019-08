WHATSAPP, ECCO IL VICINO DI NUMERO/ Il nuovo gioco dagli Usa: è allarme privacy?

Un nuovo gioco su Whatsapp: partito dagli Stati Uniti potrebbe presto prendere piede anche in Italia, dove diverse persone hanno già raccontato di aver ricevuto uno strano messaggio da un mittente sconosciuto. “Ciao sono il tuo vicino di numero”. In America si chiama #numberneighbor, il gioco di fatto consiste nello scrivere un messaggio su WhatsApp al numero di telefono precedente o successivo al proprio cambiando l’ultima unità. Questo negli Usa ha alimentato nuove conoscenze e ha dato vita a conversazioni spesso molto divertenti: sempre dagli Usa infatti si è fatta largo la seconda parte del gioco, che consiste nel pubblicare la conversazione che scaturisce dall’aver contattato il proprio “vicino di numero”, su social network e in particolare su Twitter, designato a riportare le conversazioni con gli sconosciuti.

PERICOLI PER LA PRIVACY?

Negli Stati Uniti il gioco del vicino di numero ha avuto grande successo soprattutto per gli adolescenti, mentre gli adulti sono più prudenti considerando quelli che potrebbero essere gli effetti sulla privacy dei più giovani. In molti pensano che questo gioco potrebbe anche essere utilizzato come una scusa per entrare in contatto con persone sconosciute, potenzialmente anche minorenni, e molestarle, anche se comunque c’è la tendenza a verificare che quantomeno il numero sia quello “vicino”, e non utilizzato come una scusa a caso per contattare estranei. C’è comunque grande curiosità riguardo la possibilità che il gioco possa prendere piede anche in Italia: vedremo se i cellulari saranno presto “invasi” di messaggi del cosiddetto vicino di numero.

