WhatsApp, gli avatar sono ufficiali per tutti/ Nuovo aggiornamento: ecco come crearli

Da qualche ora a questa parte è giunta un’importante novità per quanto riguarda WhatsApp, quella che, ricordiamo, è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, circa due miliardi di utenti worldwide. Ebbene, dopo le indiscrezioni che sono iniziate a circolare alla fine dello scorso mese di ottobre a seguito dell’analisi della versione Beta di WhatsApp, l’azienda di Mark Zuckerberg ha rilasciato l’ultimo aggiornamento che introduce la possibilità di creare il proprio avatar attraverso la stessa applicazione di chat.

Come fare per averlo? La prima cosa da fare è controllare se il vostro WhatsApp sia stato aggiornato, dopo di che, una volta scaricato l’upgrade, vi basterà semplicemente fare tap su Impostazioni, e quindi sulla nuova sezione avatar. A quel punto potrete realizzare partendo da zero il vostro personaggio, utilizzando poi lo stesso come icona del proprio profilo WhatsApp, per un totale di ben 36 diversi “sticker” che sono personalizzati, ma anche immagini statiche e animate, da inviare ai propri contatti e amici.

WHATSAPP: “IL TUO AVATAR E’ UNA VERSIONE DIGITALE DI TE”

Come sottolineato dai colleghi dell’agenzia di stampa Ansa, l’introduzione degli avatar in WhatsApp è un ulteriore passo verso il metaverso, e precisamente verso la possibilità di fare interagire fra di loro in un’unica piattaforma le varie piattaforme del gruppo, riproducendo l’io fisico nel digitale. “Il tuo avatar è una versione digitale di te – spiega l’applicazione tramite il proprio blog ufficiale – che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, tratti del viso e outfit”.

E ancora: “Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy. Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici”. L’aggiornamento è già disponibile in Italia sia per iOS che per Android.











