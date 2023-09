WhatsApp, i Canali sbarcano in Italia/ Ecco cosa sono e come funzionano

Arriva un’importante novità per quanto riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: anche in Italia sono finalmente disponibili i Canali. Lo strumento, come ricorda Hdblog.it, era stato lanciato lo scorso giugno in Colombia e Singapore come test per verificarne l’efficacia, ed ora, a più di tre mesi, Meta ha deciso di distribuire lo stesso in più di 150 nazioni, fra cui anche l’Italia. La funzione principale dei Canali è quella di ricevere in maniera privata gli aggiornamenti che interessano ad una persona, così come viene spiegato nel blog ufficiale di WhatsApp.

iPhone 12 emette troppe radiazioni: vendite bloccate in Francia/ Apple: “Nostri dispositivi sicuri”

Si potranno così seguire eventi sportivi, ma anche artisti, content creator e organizzazioni direttamente tramite l’applicazione e in totale privacy, quindi senza che nessuno verrà a conoscenza dei nostri interessi. I Canali sono distinti e separati dalle chat, inoltre i follower non sono in grado di vedere chi l’utente abbia deciso di seguire. WhatsApp, annunciando l’estensione della funzione Canali, ha fornito ulteriori dettagli sulla questione, a cominciare dal fatto che gli stessi vengono filtrati in maniera automatica in base al Paese di appartenenza; la ricerca è stata inoltre migliorata è vengono visualizzati quelli nuovi, più attivi e con il maggior numero di follower.

TikTok investe 1,2 mld di euro in Ue/ Obiettivo “trasparenza” per convincere i governanti

WHATSAPP, ARRIVANO I CANALI: SI TROVANO NEL NUOVO TAB AGGIORNAMENTI

Ai Canali si può reagire tramite emoji, anche se la reazione non sarà comunque visibile agli altri follower. Gli amministratori potranno modificare i propri aggiornamenti per un totale massimo di 30 giorni, dopo di che gli stessi saranno eliminati in automatico dai servere.

Inoltre un aggiornamento ad una chat o ad un gruppo, include anche il “collegamento al canale ‘in modo che le persone possano saperne di più’”, si legge ancora sul blog, ed infine Meta ha fatto sapere che nei prossimi mesi tutti avranno la possibilità di creare il proprio canale. Ma dove si trova la nuova funziona? Semplicemente dovrete andare sul nuovo tab Aggiornamenti. Le notifiche sono silenziate di default.

Haier MRV 5-H, tecnologia all’avanguardia/ Sistemi a flusso di refrigerante con riscaldamento continuo

© RIPRODUZIONE RISERVATA