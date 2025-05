Su WhatsApp esiste un trucco semplice ma efficace per sembrare offline anche quando si è attivi nell’app, ed è perfetto per chi cerca un po’ di privacy in più.

Ormai WhatsApp fa parte della nostra vita quotidiana in modo così radicato che sembra quasi impossibile ricordare com’era la comunicazione prima del suo arrivo. È comoda, veloce, immediata. Però, diciamolo, ha anche il suo lato fastidioso. Infatti, essere sempre “visibili” può diventare un’arma a doppio taglio.

Quante volte capita di aprire l’app giusto per leggere un messaggio o controllare una chat, e trovarsi subito sommersi da richieste, domande, notifiche a raffica? Ecco, in quei momenti l’unica cosa che si vorrebbe è apparire offline, come se in realtà su WhatsApp non ci fossimo mai entrati.

Il trucco WhatsApp del quale non potrai più fare a meno

La buona notizia è che si può fare. Non serve scaricare app strane, né smanettare troppo con il telefono. Basta conoscere il trucco giusto. E anche se WhatsApp è cambiata molto negli anni, offrendo più strumenti per tutelare la privacy, non tutti sanno come sfruttarli al meglio. Perché sì, le opzioni ci sono, ma bisogna saperle impostare nel modo corretto. E una volta fatto, il risultato è sorprendente: puoi leggere messaggi, rispondere, navigare tra le chat… senza che nessuno veda che sei online.

Per iniziare, la funzione chiave è proprio quella che permette di nascondere lo stato “Online”. Da qualche tempo, WhatsApp ha introdotto la possibilità di scegliere chi può vedere se siamo connessi. Basta andare nelle impostazioni, entrare nella sezione “Privacy” e poi su “Ultimo accesso e online”. A questo punto, è possibile selezionare “Nessuno” per quanto riguarda l’ultimo accesso, e impostare “Stessa impostazione dell’ultimo accesso” per lo stato online. Tradotto: se nessuno può vedere quando sei entrato l’ultima volta, allora nessuno potrà neppure sapere se in quel momento sei online.

È un piccolo gesto, ma fa tutta la differenza del mondo. Soprattutto quando si ha bisogno di tempo per rispondere con calma, o semplicemente quando non si ha voglia di interagire. Non è una questione di maleducazione, anzi. È solo un modo per ritagliarsi un po’ di spazio, in un mondo dove la disponibilità continua viene spesso data per scontata.

Poi c’è un altro accorgimento, meno noto ma altrettanto utile. Leggere i messaggi dalla schermata delle notifiche, senza aprire l’app. In questo modo si resta completamente invisibili, come se il messaggio non fosse mai stato toccato. E se proprio non si resiste alla tentazione di rispondere subito, si può anche attivare la modalità aereo, aprire WhatsApp, leggere e rispondere, poi chiudere l’app e disattivare la modalità offline. Il messaggio partirà solo dopo il ripristino della connessione, ma nel frattempo nessuno saprà che sei stato online.

Insomma, la tecnologia corre, però con un po’ di astuzia si può ancora trovare il modo di usarla senza esserne schiavi. E per chi vuole mantenere la propria privacy senza dover giustificare ogni singola connessione, questo trucco di WhatsApp è, senza ombra di dubbio, una vera manna dal cielo.