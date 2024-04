WhatsApp, Instagram e Facebook down/ App Meta non funzionano oggi 3 aprile 2024: cosa succede

Non c’è pace per la “galassia” di Mark Zuckerberg, periodicamente alle prese con disservizi e problemi. Oggi WhatsApp non funziona, si aggiunge a ciò Instagram down, così pure per Facebook. Le app del mondo Meta hanno smesso di funzionare regolarmente, come segnalato da molti utenti. Il sito Downdetector, che si occupa proprio del monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei servizi che smettono di funzionare, ha registrato un picco di malfunzionamenti proprio nella serata di oggi, mercoledì 3 aprile 2024.

Al momento non ci sono informazioni in merito alla natura del WhatsApp down, così come del Facebook e Instagram down, così come non è chiaro quando i servizi torneranno attivi, ma quel che sembra certo è che è diffuso anche fuori dall’Italia. Infatti, l’agenzia di stampa Reuters ha riportato che ci sono almeno 40mila segnalazioni di problemi solo in Gran Bretagna. Ma questo è solo l’ultimo di diversi episodi di malfunzionamenti registrati nelle ultime settimane dalle app Meta. Se in questi minuti state tentando di accedere a WhatsApp, ma riscontrate vari problemi, sappiate che non riguardano il vostro cellulare o account.

LE APP DI META IN TILT: QUALI SONO I PROBLEMI SEGNALATI

I problemi più segnalati per quanto concerne WhatsApp down, secondo Downdetector, riguardano nel 53% dei casi l’invio di messaggi, nel 38% la connessione server, nel 9% dei casi l’applicazione. Ci sono poi utenti che non riescono a inviare messaggi, ma non hanno problemi a riceverne. Altri utenti riferiscono di non riuscire a scambiarsi messaggi, audio, video o foto tramite la piattaforma di messaggistica, perché nella schermata principale compare la scritta “caricamento in corso“.

Altri, i più fortunati, hanno registrato disservizi “lampo”, che si sono risolti nel giro di pochi minuti. Appaiono diversi i problemi segnalati invece per Instagram down, del resto è differente il funzionamento del social: nel 59% dei casi riguardano il caricamento, nel 30% l’app e nell’11% la connessione server. Gli utenti che usufruiscono di questi servizi Meta non hanno perso tempo, comunque: si sono riversati, come accade di solito in questi casi, su X (ex Twitter) per segnalare i problemi di WhatsApp, Instagram e Facebook down, non a caso sono già in tendenza.

