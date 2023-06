WhatsApp, le Community non decollano/ Pronta una nuova interfaccia grafica più semplice

Anche oggi siamo qui ad aggiornarvi sulle possibili prossime novità riguardanti WhatsApp, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica più utilizzata del pianeta. Ebbene, nelle prossime settimane potrebbero arrivare interessanti aggiornamenti inerenti in particolare le Community, una funzione che è stata introdotta di recente e che per ora non ha ancora riscontrato il successo sperato. Secondo quanto emerso in rete, come sempre scovato da Wabetainfo, portale che si occupa di scandagliare il codice delle versioni beta di WhatsApp, a breve arriverà una nuova interfaccia grafica. La novità è stata individuata di preciso nella beta numero 2.23.13.12, versione Android, e l’obiettivo principale è quello di semplificare la comprensione della stessa funzione, che comunque non ha ancora ingranato la giusta marcia, facendo fatica a diventare popolare.

Se infatti i tradizioni “gruppi” sono diventati decisamente celebri proprio con l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, gli utenti WhatsApp stanno guardando ancora con un po’ di scetticismo alle community. Non è ben chiaro, come sempre, quando questa novità verrà introdotta, ma non sono da escludere diverse settimane prima che l’aggiornamento vada in roll-out, come si dice in gergo tecnico. Tra l’altro, anche se le nuove sono state scovate solo nella versione Android, quasi sicuramente giungeranno anche per iOS, il sistema operativo che governa gli iPhone.

WHATSAPP E COMMUNITY: LE NOVITA’ INTRODOTTE DI RECENTE

Di recente WhatsApp aveva pubblicato degli aggiornamenti sempre sulle Community (sempre in versione Beta), che hanno permesso di organizzare meglio le conversazioni nelle stesse, portando in primo piano le Community e i suoi sotto-gruppi. Attraverso un’icona quadrata saranno facilmente individuabili, mentre una freccia sulla destra permetterà di espandere la lista delle conversazioni, nonché dei sotto-gruppi che si trovano all’interno delle stesse.

Introdotto inoltre il pulsante “Vedi tutti” attraverso cui si accede alla schermata standard delle Community, mentre facendo click sulla freccia di destra si potrà tornare a nascondere i dettagli aggiuntivi che erano comparsi in precedenza.

