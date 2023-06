WhatsApp, novità username/ Sarà mostrato al posto del numero di telefono: i dettagli

WhatsApp è al lavoro su alcune interessanti modifiche che potrebbero essere introdotte nel giro di qualche settimana, a cominciare dalla novità “username”. Secondo quanto trapelato in questi giorni sui principali siti di informazione tech, l’azienda sarebbe al lavoro per sostituire il numero di telefono con un username identificativo e univoco. Si tratta di un progetto ancora in via di test e sviluppo, quindi le informazioni circolanti sono ben poche, ma l’idea dell’azienda a cui capo vi è Meta di Marz Zuckerberg, è quella di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e privacy all’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

Introducendo infatti un username al proprio account WhatsApp, si potrà così evitare di fornire il proprio numero di telefono, e ciò potrebbe essere molto utile ad esempio quando si deve chattare con persone che non si conoscono, situazioni che possono verificarsi per qualsiasi ragione. Si potrebbe così creare una sezione dedicata all’username, accessibile attraverso l’area Impostazioni e Profilo di Whatsapp, dove si potrà scegliere appunto quale nome mostrare agli altri utilizzatori. Ovviamente per i nostri conoscenti più stretti, leggasi parenti, famigliari e amici, si potrà decidere di mostrare, nome cognome e numero di telefono, mentre per gli altri si potrà svelare solo l’username.

WHATSAPP, ARRIVANO GLI USERNAME E MODIFICHE ALL’INTERFACCIA

Si tratta di una funzione che viene già utilizzata da altre applicazioni di messaggistica e altre piattaforme, e che ha già trovato l’apprezzamento del grande pubblico. WhatsApp starebbe lavorando anche ad altre modifiche che dovrebbero riguardare l’aspetto estetico della stessa applicazione, con un miglioramento dell’interfaccia utente.

La novità dovrebbe riguardare i dispositivi iOS, quindi gli iPhone, e precisamente la fascia posizionata in basso dove vi sono i pulsanti per le chiamate, gli stati e via discorrendo. Dovrebbe essere modificata con un effetto traslucido, quindi non sarà più completamente nera come è ora. Sui dispositivi Android, infine, novità in arrivo per quanto riguarda l’organizzazione dei gruppi e le modalità di gestione delle impostazioni.

