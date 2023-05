WhatsApp, nuova funzione Chat Lock/ Ecco come mettere il lucchetto alle chat

Arriva un’altra interessante novità in casa WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più popolare al mondo, utilizzata da Mark Zuckerberg. Come annunciato nella giornata di ieri attraverso il blog ufficiale, è stata introdotta la funzione “chat lock”. Come facilmente intuibile dal nome si tratta di un lucchetto che va di fatto a “bloccare” le chat, preservandole da occhi indiscreti. Attraverso questo escamotage l’utente potrà decidere di mettere il lucchetto ad una determinata chat, proteggendo così la stessa con una password.

La nuova funzione sarà disponibile a breve e non soltanto per gli utenti iscritti alla sezione Beta ma per tutti coloro che sono in possesso di WhatsApp sul proprio dispositivo, sia nella versione Android quanto quella iOS, quindi per iPhone e iPad. Lo strumento introdotto dagli sviluppatori della popolare applicazione è pensato per la privacy di ogni utente e per fare in modo che le proprie conversazioni rimangano lontane da occhi indiscreti. Ad esempio qualcuno potrebbe lasciare incustodito il proprio telefonino e un’altra persona spiare le chat presenti sullo stesso: con questa funzione non sarà possibile più farlo a meno che non si conosce la password.

WHATSAPP CHAT LOCK, LA NUOVA FUNZIONE PER LA PRIVACY: COME UTILIZZARLA

Si tratta di uno strumento con l’obiettivo di proteggere dei dati sensibili che non possono essere visualizzati da terzi, o ancora, la chiusura di una chat per una festa a sorpresa, e via discorrendo. Utilizzare questo nuovo strumento sarà molto facile assicurano gli sviluppatori visto che, una volta che sarà implementato, basterà recarsi sul nome del contatto che vogliamo “lockare”, quindi selezionare Chat Lock e inserire la nostra password: a quel punto quella chat non sarà più accessibile a nessuno.

La funzione si potrà svolgere anche sulle chat di gruppo e non solo quelle con i singoli contatti. L’intera conversazione, una volta bloccata, sarà trasferita in una cartella separata, nascosta e privata, visibile con il Face ID, l’impronta digitale o la password. Infine, quando arriveranno messaggi sulle chat protette la notifica sarà discreta e non prevederà mittente ne contenuto del messaggio.

