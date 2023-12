Whatsapp, nuova funzione “codice segreto”/ Come funziona? Così si proteggono le chat

Nuova funzione in arrivo per quanto riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. I programmatori, come si legge su TgCom24.it, hanno deciso di introdurre uno strumento volto alla sicurezza di modo da proteggere le proprie chat. Si tratta precisamente del cosiddetto “codice segreto”, in distribuzione per tutti dalla giornata di ieri, 30 novembre 2023, e rilasciato in tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi. Tale nuova funzione offrirà un livello aggiuntivo di protezione alle chat, facendo in modo che le stesse non finiscano nelle mani di malintenzionati nel caso in cui qualcuno riuscisse ad avere accesso comunque al nostro telefono.

IA monitorerà cambiamenti climatici e progressi green/ Accordo tra Microsoft e ONU annunciato alla Cop 28

Come funziona questa novità di Whatsapp? In poche parole tramite “Codice Segreto” gli utenti possono scegliere una password che è diversa da quella utilizzata per sbloccare il telefono, e ciò permette di proteggere ulteriormente quelle conversazioni che sono già state protette con il “lucchetto chat”, funzionalità che era stata lanciata all’inizio del 2023, e che permette di proteggere le conversazioni che si vogliono tenere private, spostando le stesse all’interno di un’apposita cartella che risulta essere al di fuori dell’elenco di chat visibili dentro l’applicazione stessa, e sbloccabile solo con il codice pin o con lo sblocco biometrico.

Apple e Goldman Sachs: accordo sulle carte di credito verso la fine/ Banca sta agendo in perdita

WHATSAPP, NUOVA FUNZIONE “CODICE SEGRETO”: ECCO COME ATTIVARLO

Nel caso in cui qualcuno riuscisse comunque ad accedere a queste conversazioni nascoste, si può ulteriormente proteggerle con un codice che andrà inserito nella barra di ricerca. Nel contempo i programmatori hanno anche deciso di rendere la funzione del lucchetto più semplice: basterà tenere premuto sulla chat senza dover prima passare dalle impostazioni.

Tornando al nostro codice segreto, per inserirlo basterà aprire l’elenco delle chat bloccate, quindi toccare il menù a tre puntini in alto, poi “Impostazioni blocco chat”, quindi attivare “Nascondi chat bloccate” e infine inserire il codice segreto. Le chat bloccate non saranno più visibili. Il percorso inverso si fa invece aprendo l’elenco delle chat bloccate, quindi il menù a tre puntini, “Impostazioni blocco chat”, e infine disattivare nascondi chat bloccate.

Ministri francesi dovranno disinstallare Whatsapp/ "Non garantisce sicurezza": il diktat del governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA