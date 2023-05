WhatsApp, nuova funzione per modificare i messaggi/ Si può entro 15 min dall’invio

E’ una vera e propria svolta quella inerente WhatsApp: dopo tante chiacchiere finalmente si potranno modificare in maniera concreta i messaggi inviati. Come riferito dai colleghi di HD Blog, se fino ad ora tale funzione non era ancora stata implementata sull’app di proprietà di Zuckeberger, nella versione beta per Android numero 2.23.10.13, è ora possibile modificare un messaggio anche dopo l’invio. Il tasto Edit quindi sembra realmente funzionare, e se la funzione test supererà tutti gli esami del caso, a quel punto verrà implementata su tutte le versioni finali di WhatsApp, entrando in pianta stabile.

Si tratta senza dubbio di uno step importante visto che permetterà di modificare un messaggio una volta inviato, non obbligandoci quindi a cancellarlo una volta spedito al destinatario nel caso in cui fosse da correggere. Pensate ad esempio ad un numero di telefono che è stato spedito erroneamente, ma anche un codice fiscale o una frase con un errore ortografico che si vuole evitare, insomma, per qualsiasi modifica da effettuare ora grazie al tasto Edit non ci saranno più problemi sui messaggi inviati.

WHATSAPP, FUNZIONE PER MODIFICARE I MESSAGGI: NON SARA’ MULTIDISPOSITIVO

Secondo quanto emerso da chi ha potuto testare questa nuova funzione racconta che non vi sono limiti al numero di modifiche di un messaggio ma solo entro 15 minuti dall’invio: superato il quarto d’ora il messaggio non potrà più essere cambiato per evitare molto probabilmente che la conversazione venga di fatto alterata. Inoltre non è possibile in questo caso il multidispositivo: se invio un messaggio da smartphone non potrà modificarlo dal computer e viceversa.

Infine su ogni messaggio modificato apparirà appunto la scritta “modificato”, ed inoltre, si possono editare, almeno per il momento, solo i messaggi di testo. Da segnalare che la possibilità di modificare i messaggi è stata introdotta anche per iOS sempre in versione Beta nella numero 23.10.0.70 e disponibile su TestFlight. Una grande novità che gli utenti attendevano da anni.

