WhatsApp, nuova funzione ricerca/ Basterà selezionare la data per ritrovare i vecchi contenuti

Sta per arrivare una nuova interessante funzione per quanto riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo e di proprietà di Meta. Come riferito dai colleghi di Wired a breve si potrà effettuare una ricerca all’interno delle nostre chat tramite la data. Si tratta di una funzione molto utile in quanto permetterà di ritrovare più facilmente un contenuto che si vuole riprendere soprattutto se si ha un’idea di quando era stato comunicato. La ricerca permetterà di riportare alla luce non soltanto parole ma anche foto, messaggi vocali e link. Amazon Olympus, l'Intelligenza artificiale del colosso e-commerce/ Si baserà su 2mila mld di parametri L’utilità era apparsa già negli scorsi tempi per alcuni utenti iscritti alla versione Beta di WhatsApp per iOS, quindi iPhone. In seguito si è palesata anche nella versione Web della stessa applicazione, di conseguenza è ormai scontato che a breve scatterà la fase di roll out, di distribuzione della stessa funzione su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi Android. Forse non tutti sanno che la ricerca per data è una funzione che c’è da sempre su Google grazie al comando “before:YYYY-MM-DD” e/o “after:YYYY-MM-DD” e quindi all’integrazione con la modalità visuale facendo click su Strumenti. E in WhatsApp il funzionamento sarà molto simile a quella di Big G in quanto basterà selezionare l’icona del calendario che apparirà quando si farà clic oppure tap sulla lente di ingrandimento.

WHATSAPP, NUOVA FUNZIONE RICERCA: ATTESA LA DISTRIBUZIONE A BREVE

A quel punto si potranno sfogliare i vari giorni ma anche mesi e anni, di modo da andare indietro nel tempo in maniera decisamente immediata e senza perdere troppo tempo: ci si potrà concentrare sulla data prescelta e scorrere le chat per ritrovare il contenuto oggetto della ricerca.

Si tratta senza dubbio di un contributo importante anche perchè spesso e volentieri si è soliti scorrere il calendario per ritrovare una vecchia chat magari per l’esigenza di recuperare un numero di telefono, un indirizzo, ma anche un sito web segnalato, senza menzionare foto e video. La funzione non è chiaro quando arriverà in via ufficiale su tutti i dispositivi ma sembrerebbe che il suo rilascio sia ormai imminente.

