In queste ore è WhatsApp è fra gli argomenti maggiormente ricercati in rete e il motivo è semplice: l’arrivo del nuovo tasto per l’intelligenza artificiale di Meta. Il riferimento è all’azienda madre dell’applicazione di messaggistica istantanea, appunto Meta, che da poco ha lanciato anche in Italia il suo servizio di intelligenza artificiale, leggasi Meta AI. Forse non tutti avranno notato appunto l’arrivo del tasto dedicato su WhatsApp, e se per caso lo steste cercando ma non lo trovate, vuol dire che la vostra applicazione non è ancora stata aggiornata.

Tranquilli ma con il prossimo update lo avrete anche voi e vi permetterà appunto di interagire tramite l’app verde con il modello di intelligenza artificiale by Meta, in maniera totalmente gratuita. Peccato però che, come fa notare Hdblog.it, questa novità non stia piacendo ai più, giudicata un po’ troppo invasiva. Sul web, sui social, ma anche sugli store di Apple e Android, sono moltissime le recensioni negative e le critiche contro l’introduzione di questo nuovo tasto/pulsante in WhastApp.

WHATSAPP, IL PULSANTE METAAI NON SI PUO’ RIMUOVERE PER ORA

Ma andiamo con ordine a cominciare dal dire che il tasto, come molto si saranno già accorti, compare con una icona circolare, posizionata in basso, nella zona di destra. E’ inoltre presente anche come contatto nella lista delle chat, di conseguenza si può tranquillamente ricercare nella nostra rubrica semplicemente digitando Meta. Come detto sopra però, questa “invasione” non è affatto piaciuta ai naviganti e su Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, è stata una pioggia di ricerche su come disattivare Meta.

Attenzione, perchè è impossibile disattivarlo ed inoltre, va specificato che il rilascio della funzione è graduale, di conseguenza è probabile che molti di voi non abbiano ancora ricevuto appunto il famoso pulsante. Al momento quindi chi ce l’ha se lo deve tenere, volente o nolente, ma non è da escludere che i programmatori della multinazionale di Mark Zuckerberg possano in qualche modo raccogliere queste rimostranze, questo feedback negativo, e decidere così di eliminare il pulsante incriminato, o magari di renderlo meno invadente, dando quindi la libertà di scelta agli stessi utenti. Una cosa del tipo: “volete che il nuovo pulsante Meta Ai compaia o meno?”.

WHATSAPP, IL PULSANTE METAAI E IL “RISCHIO” PRIVACY

Tutto può essere quindi ma va chiarito che per quanto riguarda la privacy, non vi è alcun rischio, o per lo meno questo è quello che viene comunicato dalla stessa Meta. Molti utenti, una volta installato il nuovo tasto, hanno temuto che la funzione di intelligenza artificiale abbiano invaso la loro privacy, raccogliendo ad esempio dati personali e abitudini degli utenti, ma anche la possibilità di avere accesso ai messaggi degli stessi per poi utilizzarli per scopi commerciali o magari per autoaddestrarsi.

La società però è stata molto chiara a riguardo, così come si legge nell’informativa riguardante la stessa, specificando che i contenuti privati non sono affatto letti ne utilizzati per “addestrare le nostre IA”.