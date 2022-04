Whatsapp reagire ai messaggi con emoji/ Nuovo aggiornamento: come funziona?

Whatsapp potrebbe integrare le reazioni ai messaggi che riceviamo. Una novità che ormai non ci scosta più di tanto, visto che le reaction possono esser messe ovunque: da TikTok a Instagram, da Facebook fino alla nota app di messaggistica, Whatsapp.

La holding di Mark Zuckerberg potrebbe integrare ben presto le reactions sui messaggi Whatsapp. Una mossa che in realtà, in pochi sanno a che cosa servirebbe. Che si tratti solo di una perdita di tempo? Oppure una strategia utile per non continuare più la conversazione e “chiudere carinamente” con nostri contatti?

Whatsapp reazione ai messaggi: cosa prevede l’aggiornamento?

Sembra oramai confermata la notizia e l’ufficialità dell’aggiornamento delle reazioni ai messaggi su Whatsapp. Al momento la funzione è attiva soltanto in una versione beta, nell’attesa che ci sia un rilascio ufficiale e graduale agli altri utenti.

Per poter reagire ad un messaggio ricevuto sull’applicazione di messaggistica di proprietà Facebook, è sufficiente tener premuto su un messaggi e successivamente poter cliccare su una delle reactions: cuore, lacrime, like, mani giunte, tristezza, stupore o metter una risata.

Attualmente non si ha certezza su quali saranno le emoji inseribili come reazioni, dato che qualche leak passato mostrava anche un viso triste ed un cuore verde.

I problemi attuali da risolvere sembrerebbero altri, come ad esempio evitare il conflitto con le altre funzionalità che apparirebbero tenendo premuto un messaggio: eliminarlo, leggere le info di lettura e salvarlo tra i preferiti.

Gli sviluppatori però, si sarebbero già messi all’opera per poter trovare una soluzione alternativa all’inserimento delle reazioni ai messaggi Whatsapp. D’altronde non siamo neanche certi che possa rivelarsi un update utile agli utenti.

Basterebbe guardare un po’ su Twitter, per farsi un’idea su quel che pensano gli utenti: qualcuno la trova un’idea simpatica, altri ancora credono che si possa far a meno di usare una reaction anche su un’app di messaggistica, vista la molteplicità di emoji usabili su tutte le altre piattaforme social.











