WhatsApp Web, novità formattazione stile/ Sarà possibile inserire citazioni, elenchi e non solo

Arrivano nuovi interessanti aggiornamenti per quanto riguarda WhatsApp, quella che a mani basse è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Dopo che ieri vi abbiamo riportato la notizia della nuova funzione ricerca per data, oggi giunge voce di un nuovo update per quanto riguarda WhatsApp Web, quindi la versione solitamente usata per computer dell’app di Meta. Nel dettaglio, come riferito dai colleghi di Hdblog.it, sarebbe in corso il rollout di una funzione che permette di formattare i messaggi inviati appunto attraverso WhatsApp via web.

The Game Awards 2023, l'elenco finale dei candidati/ Baldur's Gate 3 possibile vincitore del GOTY

Nello specifico viene supportato da ora in avanti gli stili blocco codice e citazione, nonché la creazione di liste dopo un periodo di test nella versione Beta. Secondo quanto emerso la versione compatibile di WhatsApp Web che permetterebbe questi cambiamenti sarebbe la numero 2.2350, ma non è da escludere che le novità siano riportate anche da altre versioni. Come fare per formattare il testo? Per quanto riguarda il blocco codice o code block bisogna inserire un apice inverso (`) “all’inizio e alla fine del testo da contrassegnare con lo stile tipico delle righe di codice”, spiega Hdblog.it.

Black Friday 2023 Amazon, inizia il conto alla rovescia/ Dal 17 al 27 novembre 10 giorni di sconti e offerte

WHATSAPP WEB, LE FORMATTAZIONI INTRODOTTE

Il blocco citazione o quote block, invece, si attiva attraverso il carattere > prima del testo da citare. “E’ utile per rispondere a un passaggio specifico di un messaggio ricevuto, che si può copiare nel messaggio di risposta e contrassegnare in modo adeguato per scinderla dalla risposta”.

Infine è possibile effettuare anche una modalità elenchi, attivabile attraverso il pulsante classico dell’asterisco se si vuole fare un elenco puntato, mentre con gli elenchi numerati bisogna inserire il numero seguito da un punto. Infine, gli elenchi con trattino, si attivano inserendo appunto lo stesso trattino prima di ogni capoverso. Si tratta di modifiche interessanti, magari qualcuna superflua, ma che possono comunque fare comodo per chi volesse vivere una chat senza dubbio più ordinata, soprattutto per chi usa WhatsApp per lavoro e business.

"Smartphone riducono il numero di spermatozoi"/ Studio: "Forse a causa dei campi elettromagnetici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA