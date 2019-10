Whirlpool, Governo Conte “trattativa fallita”/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli

A Roma il Governo incontrava i vertici della Whirlpool per provare ad evitare la chiusura dello stabilimento di Napoli, mentre in quel della Campania i lavoratori – stante le pessime notizie che giungevano dal Governo – sono tornati ad bloccare e occupare l’autostrada A3 Napoli-Salerno nella rampa di accesso. Esito del tutto negativo il vertice a Palazzo Chigi tra il Premier Conte, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i vertici della Whirlpool Italia dopo lo stallo delle scorse settimane: il Presidente del Consiglio prima di dirigersi verso il mini-vertice sulla manovra con il Ministro Gualtieri, ha spiegato a margine della trattativa fallita «non è stato fatto alcun passo avanti nella direzione auspicata dal governo. L’azienda ha confermato il piano per la cessione». Ancora Conte sottolinea poco dopo come tali esiti negativi «non consentono di dare prospettiva al dialogo». Di contro, la Whirlpool fa sapere in una breve note di «non avere nulla da chiarire»; la Fim Cisl, seguita a breve anche dalle altre sigle, ha così indetto fin da subito sciopero ad oltranza nel sito di Napoli. Molto critico con il Governo è invece il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, come spiegato ad Alanews «Io vorrei poter avere un incontro con il Presidente del Consiglio, gliel’ho chiesto la settimana scorsa e sono in attesa di risposte. Ritengo che il governo non sia riuscito ad affermare la sua autorevolezza nel far rispettare l’accordo firmato con l’azienda. Napoli farà sentire la sua voce ma mi auguro intanto di poter avere l’incontro con il presidente del Consiglio perché quando ho incontrato il ministro Patuanelli mi disse che non si occupava più lui della cosa».

LAVORATORI WHIRLPOOL BLOCCANO L’AUTOSTRADA A NAPOLI

Per il titolare del Mise Patuanelli il fallimento della trattava con la Whirlpool «non è per nulla positivo. Nonostante la massima disponibilità del governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per continuare la produzione nel sito di Napoli. Non c’è stata nessuna apertura da parte di Whirlpool, che continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d’azienda sostanzialmente verso l’ignoto». L’azienda insiste nel dire che il problema è il prodotto finale vista la difficoltà di mercato, ma su questo il Governo ha voluto rilanciare «si cambi prodotto oppure fascia di gamma. Su questo c’è la massima disponibilità del governo a dare tutto il supporto». Patuanelli ricorda come il Governo possa fare ancora molto per quell’azienda, ma di contro dalla Whirlpool «ci attendiamo impegni diretti che finora non sono arrivati». Per il ministro M5s che ha ereditato la “grana” Whirlpool dal suo predecessore oggi Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, bisogna evitare che altri casi del genere si ripetano nell’immediato futuro: per questo «Se Whirlpool continua ad avere un atteggiamento di scelte unilaterali, anche il governo farà le sue scelte unilaterali. Siccome è evidente che questa è una crisi industriale che deve essere trattata dal governo. Ritengo che sia giusto coinvolgere tutte le componenti del governo, insieme alle quali nei prossimi giorni decideremo i prossimi passi», conclude il Ministro Mise. Nel frattempo i lavoratori della Whirlpool iniziando il loro sciopero si sono diretti verso l’autostrada Napoli-Salerno per bloccarne l’accesso alla rampa: come riporta l’Agenzia Ansa, «gli operai sono usciti in strada dalla sede della fabbrica in via Argine dopo aver appreso le notizie sull’esito negativo dell’incontro a Roma tra la multinazionale e il Governo». Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine intervenute per evitare l’ostruzione all’accesso per l’A3.

