White Elephant - Codice criminale è uno degli ultimi film in cui compare Bruce Willis prima del ritiro. Il protagonista è però Michael Rooker

White Elephant – Codice criminale, film su Italia 1 diretto da Jesse V. Johnson

Venerdì 27 giugno, la prima serata di Italia 1 non manca mai nel procuraci azione e lo fa alle ore 21:20 con il film White Elephant – Codice criminale. Si tratta di un b-movie del 2022 diretto dall’ex stuntman Jesse V. Johnson, che prima di darsi alla regia, ha lavorato in più di cento film nel coordinare le scene di combattimenti e come controfigura. Il suo ultimo lavoro di rilievo è Chief of station – Verità a tutti i costi (2024), con protagonista Aaron Eckart.

Il cast vede come protagonista Michael Rooker, attore e caratterista che si è fatto notare in Harry pioggia di sangue (1986) e che in seguito ha ricoperto molti ruoli da antagonista in produzioni importanti a fianco di Sylvester Stallone, Steven Seagal e Tom Cruise. Co-protagonista, ma in un ruolo decisamente ridimensionato, il grande Bruce Willis, qui in uno dei suoi ultimi lavori prima di ritirarsi a causa della demenza frontotemporale. Completano il cast John Malchovic e Olga Kurylenko.

La trama del film White Elephant – Codice criminale: la strada della redenzione passa attraverso una donna poliziotto

White Elephant – Codice criminale ruota attorno ad Arnold Solomon (Bruce Willis), un immobiliarista spregiudicato con forti connessioni con la criminalità organizzata. Il suo rivale è Velasquez, il capo di un cartello della droga messicano. Per far sì che quest’ultimo non interferisca nel suo ultimo affare con la mafia russa, ordina al suo miglior sicario, Gabriel “Gabe” Tancredi (Michael Rooker), un ex marine ora al servizio dei malviventi, di negoziare con il narcotrafficante, ma le trattative falliscono e così l’aiutante di Gabe, Carlos Garcia, lo uccide.

Testimoni dell’omicidio sono i due poliziotti che si trovavano nei paraggi per sorvegliare Velasquez, ovvero Vanessa Flynn e Walter Koschek. A questo punto Solomon ordina al sicario di eliminarli: Koschek viene ucciso, ma Vanessa riesce a fuggire. Da quel momento iniziano una serie di compicazioni e lotte tra bande rivali con svariate uccisioni, così Gabe inizia ad avere una crisi di coscienza e decide di infrangere il codice criminale proteggendo la poliziotta e provando a trovare una sorta di redenzione dal suo passato.