Whitney Houston, come è morta/ Annegamento o assassino? L’ex marito Bobby Brown: “non è morta per la droga”

Whitney Houston come è morta? C’è ancora un alone di mistero intorno alla scomparsa prematura di una delle artiste più amate della musica soul e pop mondiale. In occasione della messa in onda del film “The Bodyguard” in italiano “Guardia del Corpo” torniamo ad occuparci della misteriosa morte dell’ugola d’ora. L’11 febbraio del 2012 Whitney muore nella vasca da bagno della Suite 434 del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. A lanciare l’allarme è stato l’ex marito Bobby Brown: allarmato per un lungo ritardo dell’artista, decise di chiamare i parenti e gli amici più stretti dell’artista. Il personale dell’hotel decise così di entrare nella suite dell’hotel; una volta entrati in camera l’amara scoperta: Whitney era morta nella vasca da bagno. Immediata la chiamata ai soccorsi, mentre i paramedici della struttura alberghiera cercarono di rianimarla senza però alcun risultato. Dopo i primi controlli, la polizia americana preciso che “non erano presenti segni di un tentativo di omicidio”.

Whitney Houston morte: l’ex marito Bobby Brown: “non è morta a causa della droga”

Alcuni anni dopo, per la precisione il 22 marzo del 2012, il dipartimento di medicina di Los Angeles ha chiuso il caso conclamando la morte di Whitney Houston a causa di un collasso cardiaco per abuso di droga, farmaci e alcool. Sul corpo dell’artista è stato fatto anche un esame tossicologico che ha riportato la presenza di difenidramina, alprazolam, cannabis e vari farmaci antidepressivi, anche se non sono stati causa scatenante della morte che alla fine viene archiviata come “accidentale”. Pochi anni dopo però si è tornati a parlare della morte dell’artista ipotizzando come causa un possibile annegamento visto che la Houston è stata ritrovata completamente sommersa nella vasca da bagno. Nel dicembre 2012 il caso è stato riaperto con una nuova pista: un investigatore privato, infatti, ha ipotizzato che la cantante sarebbe stata assassinata per via di considerevoli debiti di droga. Qual è la verità? Intanto anche l’ex marito Bobby Brown ha preso una netta posizione dichiarato alla rivista Rolling Stone: “Whitney Houston non è morta a causa della droga. Non credo sia morta a causa delle droghe, non solo, anche perché stava lavorando tantissimo su se stessa per cercare di rimanere sobria e inoltre era una grande donna”.



