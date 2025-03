Whoopi Goldberg, carriera straordinaria: quanti premi nel palmares!

Whoopi Goldberg nata a New York nel 1955, è un’attrice nonché conduttrice di gran successo, come dimostra sia il suo straordinario curriculum che il suo incredibile palmares che la vede vincitrice di premi importantissimi. Ha infatti alzato tutti i quattro premi principali dedicati al mondo del cinema: un Grammy, un Emmy, un Tony Award ma soprattutto un Oscar. Quest’ultimo lo ha ottenuto nella categoria “miglior attrice non protagonista” del film “Ghost – Fantasma”. È stata inoltre la seconda donna afroamericana a trionfare negli Oscar. Ha poi vinto anche due Golden Globe mentre nel 2002 le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame per il suo straordinario talento e il suo impegno nel mondo del cinema.

Gli esordi, nel mondo della recitazione, sono arrivati quando Whoopi Goldberg era ancora una bambina. L’attrice, infatti, ha esordito a teatro a New York a soli 8 anni, per poi cominciare a partecipare ad una serie di musical a Broadway, quartiere di New York, dopo aver abbandonato la scuola negli anni Settanta. Nella sua vita non sono mancati i momenti complessi, che hanno rischiato di minare la sua carriera: ha avuto infatti a che fare con la droga, riuscendo con fatica a combattere la tossicodipendenza.

Whoopi Goldberg: chi è? Il successo dopo “Ghost”

Nonostante la sua carriera fosse cominciata da giovanissima è dopo il film “Ghost”, del 1990, che Whoopi Goldberg ha ottenuto un successo straordinario, arrivando a vincere l’oscar l’anno successo. Nel 1992 ha preso parte per la prima volta al film “Sister Act” nei panni di Maria Claretta, venendo confermata anche negli anni a seguire. Dopo una carriera piena di grandi successi e di premi straordinari, negli ultimi anni Whoopi Goldberg si è un po’ allontanata dal mondo del cinema, godendosi più in tranquillità la sua età adulta.