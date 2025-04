La vita di Whoopi Goldberg è stata ricca di grandi momenti dal punto di vista professionale ma anche di periodi complicati, nei quali ha dovuto fare i conti con sé stessa e con una serie di problemi come la dipendenza dalla droga. La storia di Whoopi, infatti, sembra un po’ quella di un film. La grande artista è nata a New York nel 1955 ed è stata cresciuta praticamente solo dalla mamma, che si è presa cura di lei e di suo fratello. “Sono stata davvero fortunata ad avere la mamma che ho avuto perché lei si considerava strana e pensava di crescere due figli in un modo strano. Non ho mai saputo la sua vera età, fino a quando non ho visto il certificato di morte” ha raccontato Whoopi Goldberg, che nonostante sia cresciuta con questa mamma un po’ particolare, è stata profondamente legata a lei.

Da giovanissima, nel 1973, ha sposato Alvin Martin, assistente sociale che l’aveva aiutata a combattere la dipendenza dalla droga della quale aveva sofferto fino a poco prima. Già prima di arrivare a soffrire per via della tossicodipendenza, Whoopi Goldberg si era avvicinata al mondo della televisione e del cinema ma soprattutto del teatro. Il suo esordio è arrivato a soli otto anni in teatro mentre più avanti l’attrice ha cominciato a recitare in una serie di musical di Broadway dopo l’addio agli studi.

Whoopi Goldberg, chi è: le storie d’amore dopo il divorzio

Al termine del primo matrimonio, Whoopi Goldberg si è sposata una seconda volta con David Calesse, direttore della fotografia nel mondo del cinema: il loro matrimonio è durato però tre anni, dal 1986 al 1989. Infine, per l’attrice nata a New York è arrivato anche un terzo matrimonio con l’attore Lyle Trachtenberg, avvenuto nel 1994. Anche in questo caso il legame tra i due non è durato moltissimo e poco dopo i due si sono separati.