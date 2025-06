Whoopi Goldberg debutta a Un Posto al Sole: “Sì, è pazzesco. Ma anche fantastico!” Il web impazzisce.

Whoopi Goldberg è emozionatissima! La famosa attrice internazionale entrerà a far parte del cast di Un posto al sole, celebre soap targata Rai 3 che ormai ha fatto la storia delle serie tv italiane. A rivelare la sua presenza nel cast è stata la conferenza stampa che ha annunciato i Palinsesti Rai per l’anno 2025/2026. I fan UPAS sono rimasti allibiti nel sapere che un’interprete di questo calibro farà la sua comparsa nella fiction.

Francesca Michielin, chi è?/ Il periodo buio per l'asportazione del rene e la rinascita: "Un momento duro"

Conosciuta per Sister Act, ma anche per Ghost e Il colore viola, l’attrice vincitrice di numerosi premi quali Oscar, Golden Globe, Emmy e tanti altri, parteciperà a Un posto al sole portando la sua presenza vivace e frizzante e rendendo la serie ancor più meritevole di essere guardata. Ormai da diversi anni Whoopi Goldberg si occupa anche di condurre talk show oltre a non farsi mancare qualche comparsa in produzioni televisive statunitensi, ma il salto a Un posto al sole, quello nessuno se lo aspettava. Ma qual è il motivo di questa sorpresona ai fan?

Levante, chi è: il successo, poi l'esperienza da attrice/ Nel 2022 la depressione post partum

Whoopi Goldberg, perchè partecipa a Un posto al sole? Il motivo dietro la sua presenza nella soap!

Un posto al sole compie 30 anni e per celebrare l’anniversario è stata scelta un’ospite decisamente importante. Whoopi Goldberg ha pubblicato una piccola clip che è stata mostrata proprio durante l’annuncio dei Palinsesti Rai 2025/2026, dove ammette di essere davvero contenta di questa nuova avventura, definendola un po’ folle. Ecco cos’ha dichiarato: “Buon pomeriggio o buona sera. Passavo di qui per dirvi quanto sono felice di unirmi al cast di Un Posto al Sole“, spiega nel video Whoopi Goldberg, “Loro sanno che è un’idea folle. Io so che è un’idea folle. Ma è una cosa meravigliosa da fare. Quindi non vedo l’ora, sono emozionata“. Stando alle anticipazioni del momento, l’attrice comparirà nella soap a partire dal 2026.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Sempio? Non sono più preoccupato, contro di lui non troveranno più nulla”