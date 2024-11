Whoopi Goldberg ha avuto una carriera ricca di successi e una vita privata altrettanto interessante, con tre matrimoni ma una sola figlia, la “sua” Alex Martin, con la quale ha un rapporto splendido. L’attrice americana è stata sposata, come abbiamo avuto modo di ricordare, per ben tre volte: la prima, dal 1973 al 1979, è stata legata ad Alvin Martin, un assistente sociale che la aiutò nel periodo in cui era dipendente dall’eroina. Proprio grazie all’aiuto dell’esperto Martin, l’artista uscì fuori dalla tossicodipendenza e diventò mamma di Alex Martin, la sua unica figlia, nata nel 1973 proprio dal primo matrimonio.

Dopo il divorzio, si sposò nuovamente nel 1986 con il direttore della fotografia David Calesse, dal quale divorziò invece nel 1989. Il suo terzo matrimonio fu invece con l’attore Lyle Trachtenberg e durò ancora meno: si sposarono nel 1994 e l’anno successivo si separarono.

Tre, dunque, i matrimoni nella vita di Ghoody Goldberg che ha avuto però anche ex storici, come Frank Langella, con il quale è stata dal 1995 al 2000. Langella, attore statunitense, è noto soprattutto per aver ricoperto la figura del Conte Dracula nel film di John Dabham del 1979. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore che si è conclusa dopo cinque anni. Un’altra grande storia d’amore è stata quella con Ted Danson, come lei attore.

Whoopi Goldberg, tre ex mariti e fidanzati importanti ma solamente una figlia

Whoopi Goldberg ha avuto dunque una vita sentimentale molto ricca con addirittura tre matrimoni, durati tutti poco anni: il primo, quello con Alvin Martin, dal 1973 al 1979, è stato il rapporto più lungo e certamente anche quello più importante considerando che dalla loro storia d’amore è nata l’unica figlia dell’attrice, Alex Martin, che a 16 anni è diventata a sua volta mamma rendendola nonna a 34 anni e bisnonna nel 2014, dunque a soli 59 anni.