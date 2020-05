Whoopi Goldberg/ “Le suore? Tutti le adorano. Sono irresistibili” (Sister Act)

Pubblicità

Whoopi Goldberg torna in tv nel film cult “Sister Act – Una svitata in abito da suora” dove interpreta il ruolo di suor Claretta. Un successo straordinario per l’attrice americana che intervista da Grazia ha ammesso: “quando Emile Ardolino mi scelse per il ruolo di suor Claretta non immaginavo che Sister Act sarebbe diventato un successo mondiale? Non mi passava nemmeno per la testa. Così come non avrei mai immaginato che Il colore viola o Il re Leone diventassero dei musical”. Proprio così, Sister Act è diventato un successo mondiale: due pellicole, forse una terza in arrivo e ben cinque nomination ai Tony Award considerato tra i più importanti riconoscimenti americani per gli spettacoli teatrali. “C’è forse qualcuno che non ama le suore? Tutti le adorano. Sono irresistibili” ha detto la mitica suor Claretta che deve sicuramente molto della sua carriera al ruolo di questa suora cantante.

Whoopi Goldberg da Ghost a Sister Act

La carriera di Whoopi Goldberg è legata a due film: Ghost del 1990 e Sister Act del 1993. Il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nella pellicola del 1990 con Demi Moore e Patrick Swayze la lancia nell’olimpo di Hollywood visto che l’attrice vince il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Tre anni dopo la consacrazione definitiva con il ruolo di Suor Claretta nel film cult “Sister Act”. Non solo successi nella vita di Whoopi che si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte. A raccontarlo è stata proprio l’attrice durante un’intervista rilasciata al magazine People: “un giorno il dottore mi ha detto: ascolta, domani non andrai da nessuna parte e così pure la prossima settimana, perché stai veramente male. Ma io non avevo mai pensato alla polmonite come a qualcosa di tanto serio e nella mia mente non mi vedevo così malata”. Una semplice influenza con tanto di raffreddore in realtà le stava costando la vita, visto che l’attrice si è ritrovata con una gravissima polmonite che ha dovuto curare con la toracentesi. A peggiorare il suo quadro clinico anche la sepsi: “stavo malissimo e ho visto davvero la morte in faccia. Poi, grazie all’aiuto dei medici e a un po’ di fortuna, sono riuscita a salvarmi”. Per fortuna quella malattia oggi è solo un brutto ricordo nella vita della bravissima e simpaticissima Whoopi che parlando della sua esperienza ha detto “spero che la mia esperienza sia di avvertimento agli altri. Dovete prendervi il tempo per occuparvi di voi stessi”.



