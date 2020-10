Whoopi Goldberg/ “Sister Act 3 in lavorazione, fa star bene e…” (Che tempo che fa)

L’attrice statunitense Whoopi Goldberg, sarà protagonista di una grande esclusiva tv, nell’ambito del nuovo appuntamento con il programma Che tempo che fa in onda stasera su Rai3. La Goldberg è considerata tra i pochi artisti a livello mondiale ad aver conseguito un EGOT, ovvero la vittoria di tutti e quattro i maggiori premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Classe 1955, la star di Hollywood ha esordito sul grande schermo nei panni della protagonista nel film del 1985 Il Colore Viola, pellicola che le permise di guadagnare un Golden Globe e ottenere una nomination all’Oscar. Uno dei suoi ruoli più celebri, il cui debutto avvenne nel 1992, fu però quello della “suora” Deloris Van Cartier in Sister Act, al quale seguì il sequel Sister Act 2. Negli ultimi giorni è stata la stessa attrice ad annunciare con gioia la lavorazione del terzo capitolo della saga. Suor Maria Claretta sta quindi per tornare a quasi trent’anni dal primo film diventato un vero e proprio cult. In una sua apparizione al “The Late Late Show” con James Corden, l’attrice 63enne ha confidato l’arrivo di Sister Act 3. “Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero. Le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire la banda e tornare sul grande schermo”, ha svelato la star.

WHOOPI GOLDBERG E GLI IMPEGNI DA ATTIVISTA

E’ stata la stessa Whoopi Goldberg, premio Oscar nel 1991 per la sua straordinaria interpretazione in Ghost – Fantasma, nei panni della sensitiva Oda Mae Brown, a spiegare qual è il vero segreto di della pellicola attualmente in lavorazione: “Sister Act è divertente, ti fa stare bene. È un mix di gente che canta male, gente che canta bene, gente che canta così così e… suore! Cosa c’è di meglio?”. Il progetto andrebbe a seguire le orme di quanto già da tempo avviene a Hollywood, con sequel e revival dei grandi classici. Una trovata che finora si è rivelata molto fortunata e che potrebbe quindi coinvolgere nel progetto amarcord anche il cult anni Novanta. Whoopi Goldberg, tuttavia, oltre ad essere impegnata sul set negli anni ha anche dimostrato di essere una appassionata attivista sociale e politica, impegnata attualmente nei movimenti #MeToo, #TimesUp e Black Lives Matter. Di recente l’artista ha usato la sua inconfondibile voce come come grido d’allarme per il Pianeta, schierandosi insieme agli ambientalisti di Extinction Rebellion per lanciare un messaggio importante contro la crisi climatica e la perdita di biodiversità. A tal fine ha prestato la sua voce per un breve cartone animato, alla nonna protagonista dello stesso che insieme alla nipotina racconta lo scenario catastrofico a cui andremo incontro nel 2050 se dovessimo proseguire con questa tendenza oltremodo negativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA