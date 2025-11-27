"Wicked - Parte 2" è riuscito meglio del primo film, grazie anche ai cambiamenti apportati dal regista Jon M. Chu

È divenuto il musical non disneyano con il maggiore incasso al mondo, un fenomeno capace di valicare quei confini statunitensi che sembravano difficili sa superare: la prima parte di Wicked è stata in grado di riportare sui grandi schermi il musical dal sapore di Broadway, adattando uno dei maggiori successi teatrali del 21° secolo.

Con promesse di successo uguali o maggiori, stando ai primi giorni di box office, arriva in sala Wicked – Parte 2, sempre diretto da John Chu che riprende le vicende di Elfaba, ora conosciuta come la Perfida Strega dell’Ovest, e Glinda, strega buona, divise nella visione politica ma ancora unite da quel sentimento di amicizia che avevano costruito nel primo film: solo che ora la prima è latitante, braccata dalle guardie del Mago di Oz che la trattano come una terrorista, mentre la seconda si sta facendo strada proprio nel regno del Mago, come figura a guardia del potere.

Alla base della sceneggiatura di Winnie Holzman e Dana Fox, c’è Strega, un romanzo di Gregory Maguire che rilegge le vicende del classico di Frank Baum ambientandole prima dell’arrivo di Dorothy e, soprattutto, dando loro un taglio politico: se il musical teatrale e poi quello cinematografico tradiscono non poco il materiale di partenza, questa seconda parte (il cui titolo originale recita For Good, per sempre, da una delle più belle canzoni scritte da Stephen Schwartz e John Powell) rende però evidente il sostrato dell’opera che è un racconto di tendenze da sempre presenti negli Usa.

Infatti, il romanzo è stato scritto nel ’95 e l’opera teatrale nel 2003, ma Wicked sembra ancora parlare dell’attualità descrivendo un regime autoritario e dominato dal narcisismo del suo capo, del servilismo degli apparati istituzionali, del bisogno di dividere, separare, discriminare, della necessità di creare nemici manipolando la realtà. Questa accresciuta profondità del secondo atto permette al film di costruire una narrazione più tesa, appassionante, capace di scandagliare meglio i personaggi e il mondo in cui vivono.

Ciò che però rende ancora più forte il crescendo tra questa seconda parte e la prima è la componente di stile e regia: Chu ha girato il film come se fosse un tutt’uno di cinque ore, ma qui sembra che abbia fatto tesoro della lezione e dei limiti della prima parte (leziosismi, staticità, musical in formato piccolo schermo e social) per guardare alla lezione del genere, con un mirabile uso delle scenografie, opera di Nathan Crowley, e dei movimenti di macchina: l’incoronazione di Glinda, l’incontro con Oz, il duetto tra Elphaba e Fiyero sono momenti degni della tradizione nobile del genere.

E poi, la prova delle due protagoniste, soprattutto di Cynthia Erivo, e di Jeff Goldblum come Oz, permette davvero di arrivare al cuore del pubblico, rendendo più comprensibile il successo globale.

