Widows, eredità criminale/ Film giallo su Rai 2, oggi Venerdì 10 febbraio

Widows, eredità criminale, film di Rai 2 diretto da Steve McQueen

La programmazione televisiva di Rai 2 per la prima serata di venerdì 10 febbraio alle ore 21:20 prevede la messa in onda del film di genere giallo thriller Widows, eredità criminale.

Si tratta di un film realizzato nel 2018 in co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America al quale hanno preso parte numerose case cinematografiche di successo tra cui la Twenty Century Fox che si è occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche italiane. La regia di Widows, eredità criminale è stata curata da Steve McQueen con soggetto tratto dall’omonima serie televisiva, mentre la sceneggiatura ha visto impegnato lo stesso regista con Gillian Flynn.

Il montaggio è stato eseguito da Joe Walker, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer e la scenografia porta la firma di Adam Stockhausen. Nel cast il premio Oscar Viola Davis, qui in uno dei suoi ruoli da protagonista più memorabili e assieme a lei anche Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Cynthia Erivo, Robert Duvall e Carrie Coon.

Il film ha ottenuto una candidatura a BAFTA, tre candidature a Critica Chiude Awards e una candidatura a CDG Awards. In Italia Widows, eredità criminale ha incassato 1,3 milioni di euro.

Widows, eredità criminale, la trama del film

Nella pellicola Widows, eredità criminale, vengono raccontate le vicende di Veronica Rawlins felicemente sposata con Harry. La tranquillità della coppia viene rasa al suolo con la morte di Harry, ucciso durante un tentativo di rapina nei confronti di Jamal Manning, un pericoloso gangster da poco candidatosi per il distretto di Chicago, con l’obiettivo di controllare la politica e la polizia della città. A concorrere in contrapposizione a Jamal è Jack, membro della famiglia Mulligan, da decenni attiva nel mondo della politica della città. Jamal chiede un risarcimento danni a Veronica cercando di mettere le mani su un’auto che il rapinatore aveva lasciato e un lussuoso loft, perchè oltre alla morte di Harry e di tutta la sua banda, viene compromesso l’immenso patrimonio del gangster, il suo denaro finisce bruciato in un grosso incendio. Veronica, ritrovandosi nel baratro e non potendosi permettere di perdere altro oltre all’amato marito, decide di organizzare un nuovo colpo seguendo gli appunti lasciati da Harry che lo aveva ideato precedentemente. Ad unirsi a lei saranno le altre vedove della banda, insieme le quattro donne cercheranno di mettere in atto il colpo per risarcire il pericoloso gangster.

